Esteri

Diesel oltre i 2 euro in Slovenia, la nuova soglia che cambia le abitudini al confine

Rialzi simultanei in Slovenia, Croazia e Austria spingono il costo del carburante ai massimi di sempre

di Marzio Amoroso - 22 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il diesel in Slovenia ha raggiunto la soglia simbolica dei 2 euro al litro. Il nuovo rialzo deciso da Lubiana è in vigore da oggi e riguarda tutta la rete ordinaria. Il prezzo ufficiale del gasolio si attesta a 1,991 euro al litro, praticamente a contatto con il tetto dei 2 euro.

La benzina verde segue la stessa traiettoria. La nuova tariffa regolamentata porta la benzina a 1,748 euro al litro, con un aumento che riduce il vantaggio rispetto ai distributori italiani. Per chi vive vicino al confine, il pieno oltrefrontiera è sempre meno conveniente rispetto al passato.

Croazia, diesel sopra 1,9 euro, benzina in salita

Anche la Croazia registra un nuovo scatto dei prezzi. Il diesel croato ha superato stabilmente la soglia di 1,9 euro al litro, con valori che oscillano tra 1,90 e 1,92 euro. La benzina si muove nella fascia tra 1,73 e 1,75 euro, confermando un quadro di rialzi diffusi.

Questi livelli avvicinano sempre più il mercato croato a quello italiano. Il tradizionale pieno low cost oltreconfine diventa una scelta da valutare con attenzione, soprattutto per chi deve percorrere molti chilometri.

Austria, il gasolio vola oltre i 2,2 euro

In Austria la situazione è ancora più pesante per gli automobilisti. Il diesel austriaco ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, con valori medi tra 2,20 e 2,22 euro. La benzina si colloca intorno a 1,88–1,90 euro, confermando un livello di prezzo tra i più alti dell’area alpina.

La combinazione tra tassazione, domanda interna e costi energetici spinge il carburante verso una fascia di prezzo che incide in modo diretto sui bilanci familiari.

Italia–Slovenia, il pieno oltreconfine conviene sempre meno

In Friuli Venezia Giulia i prezzi medi alla pompa restano elevati. Il diesel self viaggia tra 2,23 e 2,35 euro al litro, mentre la benzina self si colloca tra 2,12 e 2,2 euro.

Il differenziale con la Slovenia esiste ancora, ma è minimo. Sul diesel il risparmio reale si ferma a pochi centesimi al litro, mentre sulla benzina il vantaggio è di pochi euro su un pieno da cinquanta litri. Tra consumo, tempo e chilometri, il viaggio oltreconfine rischia di non ripagare più come in passato.

Nuova normalità dei prezzi dei carburanti in Europa

Il diesel sopra i 2 euro non è più un’eccezione, ma una nuova normalità in gran parte dell’Europa centro orientale. Slovenia, Croazia e Austria mostrano una tendenza comune di rialzo strutturale dei carburanti.

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