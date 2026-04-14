Politica

Prima l’accusa, poi (forse) i fatti: anatomia di una polemica

di Eleonora Manzo - 14 Aprile 2026

C’è una disciplina in cui la politica italiana non teme rivali: trasformare qualsiasi cosa accada nel mondo in un’arma da usare contro l’avversario di turno. Anche quando il mondo, per una volta, c’entra davvero poco. L’ultimo esempio è quasi didascalico: Donald Trump attacca il Papa, e in Italia il bersaglio diventa immediatamente Giorgia Meloni.

Non il contenuto dell’attacco, non il rapporto tra politica e religione, non il peso simbolico delle parole di un presidente americano. No. Il riflesso è più rapido: “Meloni che dice? Meloni perché tace? Meloni sta zitta perché è amica di Trump?” Domande che non cercano risposte, ma colpevoli. Meglio se preventivi.

Il meccanismo è rodato. Prima si costruisce il sospetto, poi lo si spaccia per contesto. Nel frattempo si crea l’urgenza: il silenzio diventa complicità, la prudenza diventa calcolo, ogni secondo che passa senza dichiarazioni è già una prova a carico. È la polemica preventiva, una forma raffinata di processo senza fatti, ma con una sceneggiatura molto solida.

Poi arriva il dettaglio fastidioso: la realtà. Meloni interviene, prende posizione, difende il Papa in modo esplicito. Fine della questione? Non proprio. Perché a quel punto la polemica ha già fatto il suo lavoro, e i fatti diventano un intralcio. Non si corregge il tiro: si cambia bersaglio, si abbassa il volume, si passa oltre con la stessa disinvoltura con cui si era acceso il caso.

Il risultato è un piccolo capolavoro di acrobazia retorica: si accusa qualcuno di non aver detto qualcosa che poi ha detto, e quando lo dice si fa finta che non conti più. Un cortocircuito che, più che imbarazzare chi lo pratica, sembra ormai parte del gioco. Anzi, del format.

In tutto questo, il Papa diventa una comparsa, Trump un pretesto e la politica italiana torna al suo vero centro di gravità: sé stessa. È un provincialismo rumoroso, travestito da dibattito globale. Qualunque cosa accada fuori, serve solo a regolare conti dentro.

La parte quasi comica è la velocità con cui la narrazione supera i fatti e poi li archivia senza ricevuta. Non importa cosa succede davvero, importa cosa si riesce a insinuare per primi. Il resto è rumore di fondo, facilmente ignorabile.

Alla fine, più che un confronto politico, sembra una gara a chi riesce meglio a evitare la realtà senza sembrare che lo stia facendo. E il livello della discussione si adegua: basso, prevedibile, e soprattutto impermeabile ai fatti. Anche quando arrivano, anche quando sono chiari, anche quando smentiscono tutto.