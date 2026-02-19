Storie

La pecora nera che fa scricchiolare il cognome

Fratelli che sfondano recinti, stonano dinastie e incrinano cognomi: una storia lunga quanto il potere

di Andrea Fiore - 19 Febbraio 2026

Ogni famiglia ha la sua anomalia, ma quando la famiglia è la monarchia britannica l’anomalia diventa un caso planetario. Il principe Andrea, fratello del re, non varca il recinto: lo sfonda. E mentre la staccionata cede, Buckingham Palace resta lì a ricomporre un’immagine che non regge più nemmeno nelle foto ufficiali. È il fratello che non incrina la vita privata: incrina il protocollo. E basta questo per far risuonare, come un’eco, tutti gli altri che nei secoli hanno fatto lo stesso mestiere senza saperlo.

La linea del tempo che inciampa sempre nello stesso punto

Prima di lui c’erano già Commodo, che trasformava Roma in un’arena personale; Don Carlos, che agitava la Spagna come un mobile sbilenco; Riccardo III, che Shakespeare scolpiva nel ruolo del cattivo definitivo; Edoardo VIII, che lasciava un trono come si lascia un appartamento in affitto. Poi i Bonaparte, con Jérôme che costringeva Napoleone a improvvisarsi tutore. Più tardi gli americani: Roger Clinton Jr., ribattezzato “Headache”, e Randy Quaid, che vedeva minacce anche nelle ombre dei lampioni. La pop culture aggiunge LaToya Jackson, capace di trasformare una cena in una conferenza stampa, mentre l’Europa offre Markus Löw, che non compromette carriere ma narrazioni, che a volte pesa di più. Una genealogia del caos: non abbatte il potere, lo stonano. E lo stonare è un rumore che non passa.

L’Italia, dove l’imbarazzo ha senso scenico

E poi c’è l’Italia, che in queste dinamiche ha sempre un talento naturale. Silvio Muccino che trasforma un dissidio familiare in un set permanente. Federico Corona che finisce nel frame senza muovere un dito. E infine Filippo Champagne, fratello di Massimiliano Romeo: non abdica, non complotta, non governa. Fa Champagne. È la pecora nera luminosa, quella che non ti rovina la carriera ma ti incrina la postura. L’imbarazzo a bassa intensità, quello che non fa danni ma lascia vibrazioni.

Alla fine resta una sola certezza: la pecora nera non è un incidente, è un ruolo. E in ogni famiglia che conta, da Westminster ai Navigli, qualcuno finisce sempre per interpretarlo.