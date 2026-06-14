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A Diano Marina incontri ravvicinati con la musica

di Simone Pasquini - 14 Giugno 2026

Dal 26 giugno al 9 settembre Diano Marina ospita la terza edizione degli “Incontri ravvicinati con la musica”, la rassegna ideata da Stefano Senardi che porta sul Molo delle Tartarughe alcuni protagonisti della canzone italiana. Il cambio di nome, dopo le precedenti edizioni dedicate ai cantautori, allarga il campo e chiarisce una cosa semplice, perfino rara di questi tempi. La musica, quando conserva memoria e presenza, ha ancora bisogno di una voce che la racconti dal vivo, davanti a persone in carne e ossa, lontano dalla fretta con cui il consumo digitale macina perfino le carriere più solide.

La rassegna, promossa dal Comune di Diano Marina e dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, è organizzata da Intersuoni BMU Music di Ettore Caretta, con il patrocinio di SIAE, Club Tenco e Rockol. Gli incontri, tutti alle ore 21 sul Lungomare E. Carcheri, avranno ingresso libero fino a esaurimento dei posti. A condurre il pubblico dentro le storie degli artisti saranno Stefano Senardi e Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, con un’impostazione che evita la celebrazione imbalsamata e punta a restituire alla canzone il suo lato più vivo, quello in cui il brano nasce da una biografia, da un inciampo, da una scelta di scrittura.

L’apertura del 26 giugno è affidata a Rita Pavone, che dialogherà con Gaia Ammirati. Parlare di lei significa attraversare televisione, teatro, musica internazionale e costume italiano, perché la sua carriera ha superato da tempo il recinto del repertorio. “Cuore” e “La partita di pallone” appartengono alla memoria popolare, ma dietro quei successi resta una personalità scenica capace di reggere decenni di cambiamenti, mode e ritorni.

Il 5 luglio Tosca porterà a Diano Marina la sua idea di musica, costruita su una ricerca che ha sempre guardato oltre la superficie del bel canto. Il Premio Tenco 2025 ha riconosciuto il suo contributo alla canzone d’autore, mentre “Feminae”, il nuovo album, rimette al centro il femminile quale spazio di creazione e identità.

Il 31 luglio Alberto Fortis entrerà nella rassegna con la forza di una scrittura personalissima, da “Milano e Vincenzo” a “La sedia di Lillà” fino a “Settembre”.

Il 14 agosto la musica prenderà la forma del cinema con “Franco Battiato. Il film attraversa la vicenda umana e spirituale di Battiato, dalla sperimentazione alla consacrazione, seguendo anche presenze decisive quali Fleur, Juri Camisasca, Giuni Russo e Giusto Pio.

Il 23 agosto Luca Barbarossa riporterà al centro la figura del cantautore romano, legato a brani quali “Roma spogliata”, “Via Margutta” e “Portami a ballare”, con cui vinse Sanremo. Il 9 settembre la chiusura sarà affidata a Fabio Concato, autore e interprete che ha saputo costruire un mondo musicale riconoscibile attraverso una sensibilità melodica mai compiaciuta.