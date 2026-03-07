Sport

Qualifiche F1, in Australia brillano le Mercedes

In pole Russell, secondo Antonelli. Bene le Ferrari, fuori Verstappen: partirà dall'ultimo posto

di Paolo Diacono - 7 Marzo 2026

In Australia già volano le Mercedes, ecco la griglia di partenza dopo le qualifiche per il primo Gran Premio di F1 della stagione. In pole position c’è George Russell, seguito dall’italiano Andrea Kimi Antonelli. Buon piazzamento per Charles LeClerc (quarto), sopravanzato dal pilota della Red Bull Isack Hadjar al terzo posto, mentre Hamilton partirà dalla settima posizione. In mezzo ai due ferraristi ci sono i piloti della McLaren. Quinto Oscar Piastri, seguito al sesto posto dal campione del mondo in carica Lando Norris. Ma la vera notizia riguarda Max Verstappen che partirà dal fondo della griglia.

Qualifiche F1 in Australia, la griglia e la delusione Max

Verstappen sarà solo ventesimo perché s’è schiantato mentre provava a piazzare un tempo utile. Qualcuno, però, è andato pure peggio del campione olandese. Né Lance Stroll e nemmeno Carlos Sainz, rispettivamente al volante di Aston Martin e Mercedes, sono riusciti nemmeno a scendere in pista. Bloccati ai box dai problemi meccanici delle loro vetture. Nella giornata di prove australiana, dunque, hanno brillato le Mercedes. Ora sarà la gara a dire la (prima) verità sui rapporti di forza tra le squadre e i piloti in lizza per la conquista del Mondiale.

L’esordio di Cadillac

Tra le novità di quest’anno c’è la Cadillac. L’esordio della scuderia americana non sembra di quelli indimenticabili, alle qualifiche del gran premio di Australia, il primo della stagione di F1, i piloti non si sono schiodati dagli ultimi posti “cronometrati”. Sergio Perez s’è qualificato al 18esimo posto mentre dalla 19esima posizione scatterà la gara del finlandese Valtteri Bottas. L’importante è iniziare ma a quanto pare non sarà una stagione da protagonisti.