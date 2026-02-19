Rai Sport: dimissioni Petrecca, al suo posto Lollobrigida
La scelta del giornalista dopo le numerose polemiche al suo indirizzo
Il direttore Rai Sport dimissionario Paolo Petrecca
Il direttore di Paolo Petrecca ha formalmente rassegnato le dimissioni da direttore di Rai Sport: al suo posto, Marco Lollobrigida. Le dimissioni, effettive al termine delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026.
Le dimissioni di Petrecca
La decisione di lasciare Rai Sport è stata annunciata oggi con una nota dell’azienda, nella quale si riferiscono le dimissioni di Petrecca che ha consegnato il proprio mandato all’ad Rai, Giampaolo Rossi.
La responsabilità della testata sportiva sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida, figura interna chiamata a garantire continuità.
Le polemiche
Petrecca, con un lungo percorso nella tv pubblica che include Rai News 24 e Televideo, lascia dopo mesi di tensioni interne legate alla copertura delle Olimpiadi 2026.
In particolare, la sua scelta arriva in un clima di forti critiche interne e proteste sindacali per la gestione delle telecronache e dell’organizzazione sportiva alla Rai.
Molto clamore, per la sua telecronaca della inaugurazione dell’evento sportivo, colpita da strali sarcastici a causa dei suoi molteplici errori. Nei giorni a seguire, si erano aggiunte molte polemiche sulle numerose consulenze professionali da lui affidate nel corso della gestione delle aree interne alla tv pubblica.
A Petrecca, contestato l’affidamento di consulenze esterne per un valore complessivo stimato in circa 640mila euro. La protesta della redazione e dell’UsigRai – il sindacato dei giornalisti Rai – ha riguardato specificamente il ricorso a collaboratrici esterne nonostante la presenza di risorse interne qualificate.
