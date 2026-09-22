Cultura & Spettacolo

Rai: Tale e Quale Show sperimenta il mercoledì sera

di Andrea Iannuzzi - 22 Settembre 2026

Torna “Tale e Quale Show”, ma con una novità: la sedicesima edizione cambia giorno e approda al mercoledì sera. Carlo Conti torna alla guida del varietà di Rai 1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Musica, imitazioni, ironia e trasformazioni spettacolari saranno ancora una volta gli ingredienti dello show, diventato negli anni un appuntamento cult della televisione italiana. Settimana dopo settimana, i protagonisti dovranno lasciare da parte la propria identità per calarsi nei panni delle grandi icone della musica italiana e internazionale.

A giudicare le esibizioni saranno Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno il confermato Cristiano Malgioglio. A completare la giuria, in ogni puntata, ci sarà inoltre un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana e chiamato a esprimere la propria classifica.

Il primo sarà Fabio Fazio. I concorrenti di questa edizione sono Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. Tornano anche, a grande richiesta, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti dei loro ormai celebri “duetti impossibili” e considerati come un unico concorrente.

Ogni settimana gli artisti cambieranno voce, look, movenze e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio saranno fondamentali per arrivare alla trasformazione finale. Le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini con il corpo di ballo del programma.

Anche il pubblico da casa parteciperà alla gara attraverso i social Rai, su Instagram, Facebook, X e TikTok.

Fondamentale, come sempre, sarà il lavoro dietro le quinte. A seguire quotidianamente i concorrenti saranno i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Non mancheranno ospiti speciali e sorprese.

Al termine di ogni puntata sarà proclamato il vincitore di serata. Nella finalissima, invece, l’artista con il punteggio complessivo più alto sarà incoronato “Campione di Tale e Quale Show 16”.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il programma è basato sul format Your Face Sounds Familiar di Gestmusic, parte di Banijay Entertainment.

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