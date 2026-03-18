Politica

Referendum, è guerra tra Vip: i volti noti arruolati come testimonial

di Giuseppe Ariola - 18 Marzo 2026

Sul referendum della giustizia si accende una battaglia parallela a quella politica: quella tra Vip. Attori, influencer, cantanti e volti televisivi vengono chiamati a schierarsi, trasformando una consultazione complessa in una sfida a colpi di post, slogan e video social. Il meccanismo è ormai rodato. I comitati promotori e i sostenitori dei diversi schieramenti puntano su personaggi popolari per amplificare il messaggio e raggiungere un pubblico più ampio, soprattutto tra i giovani. Il risultato? Una campagna che parla sempre meno di contenuti e sempre più di volti riconoscibili. I Vip diventano così “testimonial” perfetti: visibilità immediata e capacità di orientare rapidamente l’attenzione. Ma il loro contributo, nella maggior parte dei casi, resta superficiale. A voler essere buoni. I temi della riforma vengono infatti ridotti esclusivamente a veri e propri slogan.

Una competizione sulla popolarità

Si fa campagna sui volti e non sui contenuti. Si chiede un Sì o un No sulla notorietà di chi si schiera, magari senza sapere bene neanche di cosa si parli. Soprattutto, di cosa parli. È qui che nasce il paradosso. Il referendum dovrebbe essere un momento di approfondimento e scelta consapevole su questioni delicate della giustizia. Eppure, la narrazione pubblica rischia di trasformarsi in una competizione di popolarità, dove conta più chi parla che cosa viene detto. Certo i personaggi noti hanno tutto il diritto di esprimere un’opinione. Anzi, il loro coinvolgimento può anche contribuire ad accendere i riflettori su un appuntamento senza dubbio importante. Tuttavia, è evidente come in molti casi vengano utilizzati più come strumenti di comunicazione che come voci realmente informate sul merito delle questioni.

Referendum sulla giustizia, l’attivismo dei Vip a scapito dei contenuti

“Portare acqua al proprio mulino” è l’obiettivo neanche troppo nascosto: si cerca il volto più spendibile per rafforzare la propria posizione, senza che questo comporti necessariamente un approfondimento reale dei contenuti. Il rischio è quello di una semplificazione estrema, che finisce per oscurare la complessità dei quesiti referendari. E, soprattutto, la reale portata della riforma della giustizia. E’ così che i contenuti cedono irrimediabilmente il passo ai botta e risposta tra volti noti in tv o sui social. Con prese di posizione che spesso generano più polemiche che chiarimenti. Il dibattito si sposta così dal piano giuridico a quello mediatico, alimentando una polarizzazione che poco ha a che fare con il merito della riforma. Perché, al di là della “guerra tra Vip”, resta il nodo centrale: capire davvero cosa cambia con il referendum sulla giustizia. Ed è proprio questo il punto più critico. In una campagna sempre più spettacolarizzata, il rischio è che le voci più ascoltate non siano necessariamente quelle più competenti. Ma solo quelle più visibili.