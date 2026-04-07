Giustizia

Collegialità e custodia cautelare: riflessioni sulla giustizia preventiva

La Riforma che introduce il collegio di giudici per le misure cautelari mira a garantire ponderazione e ridurre abusi, tra diritti fondamentali e garanzie processuali

di Anna Tortora - 7 Aprile 2026

A partire dall’agosto 2026, entrerà in vigore una norma destinata a trasformare radicalmente il panorama delle decisioni cautelari: le richieste di arresto presentate dal pubblico ministero non saranno più decise da un singolo giudice per le indagini preliminari, ma da un collegio di tre giudici. Si tratta, nelle parole dell’onorevole Enrico Costa, Forza Italia, di «una norma di civiltà che garantisce una maggiore ponderazione per un provvedimento che può cambiare la vita di una persona». L’innovazione, pur tecnica, reca con sé un forte significato sostanziale: introdurre collegialità significa porre al centro della decisione la riflessione condivisa, riducendo il rischio di scelte unilaterali in materia di libertà personale.

La Riforma e il suo significato

Il contesto che giustifica questa riforma è significativo. Ogni anno tra 25mila e 30mila persone vengono poste in custodia cautelare in carcere, numero che sale a quasi 50mila se si considerano anche i domiciliari. Di questi, tra il 20 e il 30 per cento non avrebbe dovuto subire la privazione della libertà: decisioni di riesame, pronunce della Cassazione, assoluzioni o concessione della condizionale restituiranno loro la libertà. Tali dati delineano con chiarezza l’urgenza di una regolazione più attenta e razionale dell’istituto della custodia cautelare.

Nonostante l’evidenza di tali necessità, la riforma ha incontrato resistenze. L’Associazione Nazionale Magistrati si è opposta fin dall’inizio e oggi, richiamando il dialogo post-referendum, sollecita un rinvio dell’entrata in vigore. Questo contrasto testimonia il peso delle dinamiche politiche e organizzative nella definizione della giustizia, e insieme sottolinea quanto sia necessario un approccio sereno, capace di valorizzare la funzione della magistratura senza pregiudicare l’efficacia delle garanzie.

In un quadro così complesso, la Riforma si configura come uno strumento per temperare l’abuso della custodia cautelare, ridando centralità alla riflessione ponderata prima di privare un individuo della libertà personale. La collegialità non è mera formalità procedurale: è garanzia sostanziale, presidio contro decisioni affrettate o dettate da automatismi, e strumento di equilibrio in un sistema che spesso vede confrontarsi urgenza investigativa e diritti fondamentali.

Come sottolinea Costa, «è indispensabile un intervento incisivo contro l’abuso della custodia cautelare», ma, nello stesso tempo, «almeno non si faccia dietrofront sulle norme già approvate definitivamente dal Parlamento». Le parole richiamano l’idea che la giustizia non può essere costruita a tavolino, attraverso presunzioni astratte o logiche correntizie, ma deve sempre radicarsi nella ponderazione concreta dei casi, nella protezione delle libertà individuali e nella responsabilità condivisa dei giudici.

Libertà, ponderazione e giustizia

La Riforma Nordio, con l’introduzione del collegio giudicante, rappresenta un passo significativo verso una giustizia più equilibrata e rispettosa dei diritti. Solo attraverso la ponderazione e il confronto collegiale sarà possibile garantire che la libertà personale non sia sacrificata a logiche di routine, ma tutelata come fondamento imprescindibile dello Stato di diritto.

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