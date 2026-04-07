Salute

Rimettersi in forma dopo Pasqua, strategie semplici e sostenibili

Dopo gli eccessi delle feste, il corpo chiede equilibrio: movimento leggero, idratazione e scelte alimentari mirate aiutano a ritrovare energia e benessere.

di Gianluca Pascutti - 7 Aprile 2026

Pasqua e pasquetta portano con sé convivialità, piatti ricchi e qualche inevitabile eccesso. Terminati i giorni di festa, molti sentono il bisogno di alleggerirsi e ritrovare un ritmo più equilibrato. Non servono diete drastiche né allenamenti estremi, bastano alcune abitudini costanti e realistiche per rimettere in moto il metabolismo e recuperare energia.

Camminare al sole, un alleato naturale per bruciare calorie

Una delle attività più efficaci e accessibili è la camminata. Muoversi nelle ore di luce permette di attivare la vitamina D, fondamentale per ossa, umore e sistema immunitario. Camminare a passo sostenuto per 30–40 minuti aiuta a bruciare grassi, migliorare la circolazione e riabituare il corpo al movimento dopo i giorni più sedentari delle feste. Non serve correre, la costanza vale più dell’intensità.

Colazione equilibrata energia senza appesantire

Per iniziare bene la giornata, specialmente dopo i bagordi di Pasqua, è bene fare una colazione bilanciata ed essenziale. Una combinazione ideale è yogurt greco, frutta secca e frutti di bosco: proteine, grassi buoni e antiossidanti che saziano a lungo senza picchi glicemici. Aggiungere qualche cucchiaio di avena o semi di chia può aumentare l’apporto di fibre e migliorare la digestione.

Pranzo leggero ma nutriente, cosa scegliere

A metà giornata è utile puntare su un pasto completo ma non pesante. Alcune opzioni efficaci:

Insalatona proteica con pollo, legumi o tofu

con pollo, legumi o tofu Zuppe di verdure con cereali integrali

con cereali integrali Riso basmati o farro con verdure saltate

con verdure saltate Uova con contorno di verdure di stagione

L’obiettivo è mantenere un buon equilibrio tra carboidrati complessi, proteine e fibre, evitando fritture e condimenti eccessivi.

Cena leggera, pesce e verdure per favorire il recupero

La sera è il momento ideale per un pasto più semplice, pesce al vapore o al forno, accompagnato da verdure grigliate. È una combinazione digeribile, ricca di nutrienti e perfetta per non appesantire il riposo notturno.

Idratazione, un gesto semplice ed efficace

Bere molta acqua durante la giornata aiuta a drenare, ridurre la ritenzione e sostenere il metabolismo. Anche tisane senza zucchero possono essere un valido supporto.

Movimento leggero, pasti equilibrati, idratazione e niente estremismi. Sono proprio queste le basi per rimettersi in forma in modo sano e duraturo. Una buona abitudine per uno stile di vita sano, non da appplicare solo dopo festività come Pasqua e pasquetta