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Rimonta da paura, l’Inter travolge il Como e vola in finale di Coppa Italia

Coppa Italia, semifinale: da 0-2 a 3-2, San Siro esplode nella notte della grande rimonta nerazzurra

di Marzio Amoroso - 21 Aprile 2026

Coppa Italia – Il Como parte fortissimo, spinto da oltre tremila tifosi, e mette subito in difficoltà l’Inter. Nico Paz e Baturina impegnano Martínez, mentre Kempf colpisce una traversa clamorosa su corner. Al 31’ arriva il meritato vantaggio, Baturina piazza un destro sul palo interno e firma lo 0-1. L’Inter reagisce solo con un colpo di testa di Thuram salvato sulla linea da Perrone. Prima dell’intervallo Da Cunha sfiora il raddoppio, ma Martínez tiene vivi i nerazzurri.

Supremazia lariana

Il Como vola sul 2-0, la ripresa si apre con un’altra mazzata per l’Inter. Dopo due minuti Da Cunha riceve da Nico Paz, entra in area e piazza il 2-0. San Siro ammutolito, Como in controllo totale. L’Inter prova a reagire con Barella, Zieliński e Çalhanoğlu, ma Butez è attento. Chivu cambia inserendo Sučić e Diouf, ma la partita sembra sfuggire di mano.

La scintilla

Çalhanoğlu riapre tutto, al 68’ arriva il gol che cambia l’inerzia, il turco calcia dal limite, deviazione di Ramon e Butez è battuto. L’Inter si accende, San Siro esplode. Fabregas inserisce Diao e Caqueret, e proprio Diao sfiora il 3-1, ma Martínez compie una parata decisiva che tiene in vita i nerazzurri.

La rimonta

Chivu risponde con Bisseck, Esposito e poi Dumfries. La pressione nerazzurra diventa asfissiante. Sučić crossa perfettamente, Çalhanoğlu svetta e firma il 2-2. È il momento della svolta, pochi minuti dopo, ancora Sučić, servito proprio da Çalhanoğlu, incrocia di destro e completa la rimonta.

Finale in controllo e biglietto per Roma

Nei sette minuti di recupero l’Inter gestisce, rallenta e chiude ogni spazio. Il Como prova a reagire, ma le energie sono finite. Finisce 3-2, una partita splendida, intensa, che premia la squadra di Chivu, trascinata da un Çalhanoğlu monumentale, autore di una doppietta e di un assist. L’Inter stacca così il biglietto per la finalissima di Coppa Italia.