Torino

Riparte la 500 ibrida: Mirafiori tra rilancio e incognite

di Redazione - 6 Febbraio 2026

La produzione della Fiat 500 ibrida nello stabilimento Stellantis di Mirafiori è ripresa dopo l’interruzione tecnica che nella giornata di martedì aveva imposto il blocco delle linee e il conseguente stop all’attività lavorativa. Il problema, legato a un malfunzionamento dei sistemi produttivi, aveva alimentato timori tra i dipendenti e nell’indotto, arrivando in un momento considerato particolarmente delicato per il rilancio industriale del sito torinese. La ripartenza rappresenta un segnale positivo per uno stabilimento che negli ultimi anni ha vissuto fasi alterne, ma che oggi è tornato al centro delle strategie produttive del gruppo automobilistico.

Il nuovo modello ibrido della 500 è uno dei progetti su cui Stellantis punta per aumentare i volumi produttivi a Torino e rafforzare la presenza industriale nel capoluogo piemontese. L’obiettivo dell’azienda è incrementare progressivamente la produzione del modello, affiancandolo alla versione elettrica già realizzata nello stabilimento, con l’intento di intercettare una fascia più ampia di mercato in una fase di transizione del settore automobilistico. La vettura, dotata di una motorizzazione ibrida leggera, è destinata a rappresentare un elemento chiave nella strategia industriale che mira a garantire continuità produttiva allo storico impianto torinese.

Nonostante la ripresa delle attività, il contesto occupazionale resta caratterizzato da numerose incognite. Qualsiasi rallentamento produttivo nello stabilimento, infatti, si riflette inevitabilmente sull’intera filiera della componentistica locale, che negli ultimi anni ha già subito una significativa contrazione. Il settore automotive torinese ha registrato una riduzione consistente sia del numero di aziende sia dei posti di lavoro, conseguenza di una trasformazione industriale che sta modificando profondamente la struttura produttiva del territorio. La progressiva transizione verso veicoli elettrificati comporta infatti cambiamenti tecnologici che richiedono competenze diverse e, in alcuni casi, un minor impiego di manodopera rispetto alla produzione tradizionale.

A rendere ancora più complesso il quadro contribuisce la dimensione internazionale delle scelte industriali del gruppo, che valuta investimenti e strategie produttive su scala globale. Questa impostazione alimenta preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali e tra gli operatori dell’indotto, che temono una progressiva riduzione del peso produttivo italiano nel medio periodo. Negli ultimi anni, inoltre, la produzione complessiva del gruppo nel Paese ha mostrato segnali di flessione, riflettendo le difficoltà che l’intero comparto automobilistico europeo sta affrontando tra calo della domanda, trasformazione tecnologica e aumento dei costi industriali.

La ripartenza della produzione ha comunque già determinato l’ingresso di nuovi lavoratori, seppure in molti casi con contratti a tempo determinato, aspetto che i sindacati considerano un primo segnale incoraggiante ma ancora insufficiente a garantire stabilità occupazionale. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono infatti un piano industriale strutturato che consolidi la presenza produttiva a Torino e offra prospettive di lungo periodo non solo per Mirafiori ma anche per l’intero sistema dell’indotto.

Il ritorno della produzione della 500 ibrida assume quindi un valore simbolico oltre che industriale per una città storicamente legata all’automobile. Tuttavia, la ripresa produttiva si inserisce in un contesto ancora fragile, nel quale la tenuta occupazionale dipenderà dalla capacità di Stellantis di mantenere e ampliare le attività nello stabilimento torinese e di affrontare con successo le sfide legate alla trasformazione del settore. Il guasto che ha temporaneamente fermato le linee ha evidenziato quanto Mirafiori resti un punto nevralgico per l’economia locale, confermando al tempo stesso che il futuro del comparto automobilistico torinese rimane strettamente legato alle strategie industriali che verranno adottate nei prossimi anni.

ilTorinese.it