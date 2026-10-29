Attualità

Roma, incidente mortale sul Raccordo anulare

Rallentamenti e code sulla carreggiata esterna, al chilometro 14,500

di Redazione - 29 Ottobre 2026

Un automobilista è morto in un incidente sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Cassia. Rallentamenti e code sulla carreggiata esterna, al chilometro 14,500. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per la gestione dell’emergenza, i rilievi e il ripristino delle normali condizioni di circolazione. Il traffico è condizionato anche in altri tratti del GRA, con rallentamenti anche in prossimità di altre uscite su ampi settori dell’anello.

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