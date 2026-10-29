Ambiente

Finlandia, Google abbatte una foresta per farci un data center

I mezzi di cantiere hanno spianato la vegetazione, rimosso lo strato superficiale del terreno e alterato i corsi d'acqua

di Daniel Walker - 29 Ottobre 2026

Finlandia, bufera su Google: disboscati 500 ettari senza valutazione ambientale. Quella che doveva essere una delle più imponenti espansioni di infrastrutture per l’intelligenza artificiale in Europa si è trasformata in un caso giudiziario e ambientale.

Finlandia, lo scandalo Google

Google, attraverso la sua controllata Tuike Finland Oy, è finita al centro di un’indagine penale della polizia finlandese con l’accusa di aver violato le leggi sulla tutela del territorio.

Nei comuni di Muhos e Kajaani, nella Finlandia settentrionale, sono stati abbattuti oltre 400.000 alberi su un’area superiore ai 500 ettari (pari a oltre 700 campi da calcio) per costruirci un data center.

I mezzi di cantiere hanno spianato la vegetazione, rimosso lo strato superficiale del terreno e alterato i corsi d’acqua per far spazio ai futuri data center legati a un piano di investimenti da 13 miliardi di euro.

Il blocco del cantiere

Le operazioni, tuttavia, sono iniziate prima del completamento della Valutazione di Impatto Ambientale- Una procedura la cui esecuzione è obbligatoria per legge in caso di deforestazioni permanenti superiori ai 200 ettari.

L’Autorità di Vigilanza ha quindi ordinato il blocco immediato di ogni attività di cantiere, mentre la polizia ha aperto un fascicolo di indagine.

Le scuse

Di fronte alle contestazioni, Google ha presentato scuse ufficiali ammettendo di «non aver rispettato i propri standard». L’azienda ha sospeso i lavori, ma le autorità proseguono gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali e danni agli ecosistemi locali.