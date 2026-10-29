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La Cassazione rigetta i ricorsi Ilva, Taranto si spegne

La decisione delle Sezioni Unite: l'area a caldo va chiusa

di Giovanni Vasso - 29 Ottobre 2026

La Cassazione ha rigettato i ricorsi: l’area a caldo di Taranto va spenta. Una sentenza scritta in settanta pagine. Il diritto alla salute prevale su quello alla produzione. La decisione dei magistrati delle Sezioni Unite scrive la parola fine attorno alla vicenda legata al ricorso delle associazioni. Che hanno vinto anche nel terzo e ultimo grado. La sentenza rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. E dispone, infine, la compensazione integralmente delle spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti.

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