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U2, ritorno a San Siro: doppia data a Milano nel 2027 per il nuovo tour mondiale

La band irlandese annuncia il “The Greatest Show On Earth World Tour” e sceglie Milano per due concerti-evento il 5 e 6 luglio 2027

di Redazione - 29 Ottobre 2026

Gli U2 tornano negli stadi e l’Italia sarà una delle tappe centrali del loro nuovo viaggio dal vivo. La band guidata da Bono ha annunciato le date europee e britanniche del “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour”, che approderà a Milano con due concerti allo Stadio San Siro il 5 e 6 luglio 2027. Le prevendite per gli iscritti a U2.com scatteranno il 2 novembre, mentre la vendita generale aprirà il 6 novembre alle ore 10 attraverso U2.com e Live Nation. Al fianco della band irlandese ci saranno i Wolf Alice, scelti come special guest della tournée europea.

Il ritorno ai grandi stadi dopo la Sphere

Il nuovo tour segna il ritorno di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ai grandi palchi all’aperto dopo gli anni dedicati a progetti speciali e soprattutto alla storica residenza alla Sphere di Las Vegas, che ha ridefinito gli standard dello spettacolo immersivo. La tournée prenderà il via il 26 aprile 2027 da Stoccolma e attraverserà le principali capitali europee, da Parigi a Berlino, da Amsterdam a Londra, passando per Lisbona e Milano. Le date spagnole saranno comunicate in un secondo momento.

Un nuovo album e il singolo con Brian Eno

L’annuncio del tour arriva insieme alla pubblicazione di “The Greatest Show On Earth”, terzo estratto dal nuovo album “Carnaval De Luz”, in uscita il 13 novembre 2026. Il brano, scritto insieme a Brian Eno, racconta la storia di due amanti impegnati a preservare la fiducia reciproca e la fede stessa. Ad accompagnarlo c’è un videoclip firmato dallo storico collaboratore Anton Corbijn e ambientato nel deserto californiano, dove gli U2 si trasformano in una sorta di culto religioso raccontato con una vena apertamente satirica.

“La serata più bella della vostra vita”

Nel presentare il nuovo capitolo della loro storia artistica, gli U2 hanno affidato il proprio manifesto alle parole che danno il nome alla tournée. “The Greatest Show On Earth? Questa sì che è una bella sfida. Una provocazione che lanciamo tanto a noi stessi quanto a chiunque altro: provare a far vivere a tutti la serata più bella della propria vita”, spiegano Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. “Un po’ uomini di spettacolo, un po’ sciamani, un’esplosione di colori, chitarre, basso e batteria senza freni, e canzoni a cui aggrapparsi. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo eccome”.

Cinquant’anni di carriera e uno sguardo già al 2028

Dal rivoluzionario Zoo TV Tour degli anni Novanta fino ai quaranta concerti sold out alla Sphere di Las Vegas, gli U2 hanno costruito la propria leggenda sulla capacità di reinventare il linguaggio dei live show. Con “The Greatest Show On Earth World Tour” promettono ora di unire la spettacolarità delle grandi produzioni a una dimensione più intima, attraversando l’intero repertorio della loro carriera. La band ha recentemente celebrato il cinquantesimo anniversario della propria nascita con un concerto dedicato agli studenti e agli insegnanti della Mount Temple Comprehensive School di Dublino, il liceo dove tutto ebbe inizio, e con un’esibizione a sorpresa lungo Grafton Street.

Lo sguardo, però, è già oltre. Gli U2 hanno infatti confermato che il tour proseguirà anche nel 2028. “Non possiamo ancora svelare molto sulla prossima parte di The Greatest Show On Earth. Ma una cosa possiamo dirla: concluderemo il tour in Irlanda. Non c’è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare”, ha dichiarato The Edge.

Per le due date di Milano sono previste diverse finestre di vendita: il 2 e 3 novembre per gli iscritti a U2.com, il 4 novembre per la prevendita Visa e Album Preorder, il 5 novembre per l’Artist Presale e infine dal 6 novembre la vendita generale. Virgin Radio sarà la radio ufficiale dell’evento italiano, mentre la tournée è prodotta da Live Nation Global Touring. Una macchina organizzativa imponente per quello che gli U2 annunciano come il loro nuovo, ambizioso spettacolo globale.

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