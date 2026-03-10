Cronaca

Roma: tenta di borseggiare agente di polizia sul bus 64

La poliziotta ha arrestato il borseggiatore al termine di un inseguimento per strada

di Redazione - 10 Marzo 2026

Una riproduzione dell'avviso pubblicato sul sito del governo britannico, in cui si mettono in guardia i turisti dai rischi di scippo e borseggio a Roma. "State attenti ai trasporti pubblici, in particolare alle aree affollate a Roma, specialmente alla stazione Termini e sull'autobus della linea 64 per piazza San Pietro", alcuni dei luoghi dove le "gang" entrano in azione, con "scippatori" e "borseggiatori". Poi l'ultimo drastico consiglio: "lasciate gli oggetti di valore in albergo". Le raccomandazioni per i britannici in vacanza in Italia arrivano dal sito del governo britannico 'gov.uk', alla voce 'Crime', negli avvisi per i turisti di sua Maesta' in Italia. ANSA

Una giovane agente della Polizia di Stato a bordo del bus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita a Roma, è stata vittima di un tentativo di borseggio. All’altezza di piazza Venezia, mentre l’autobus procedeva lungo il suo percorso, ha avvertito un movimento sospetto alle spalle e si è accorta che un uomo stava cercando di sottrarle il denaro dalla borsa.

La fuga, l’inseguimento dell’agente, poi l’arresto

Vistosi scoperto, il presunto borseggiatore ha tentato la fuga approfittando della fermata successiva, balzando giù dal mezzo. L’agente, dopo essersi qualificata, gli ha intimato l’alt lanciandosi all’inseguimento tra la folla. Dopo pochi metri, la corsa dell’uomo si è conclusa grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, avvicinatasi su richiesta della vittima.

Il borseggiatore è un romeno recidivo

Successivamente, la stessa poliziotta, allertata la Sala Operativa della Questura, è riuscita a bloccarlo insieme ad altri colleghi del I Distretto Trevi Campo Marzio giunti sul posto. Dagli accertamenti è emerso che il quarantenne di origine romena, non fosse nuovo ad episodi di questo tipo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.