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Cristiano Ronaldo dice addio al Portogallo

L’annuncio a sorpresa che scuote il mondo del calcio portoghese

di Gianluca Pascutti - 5 Novembre 2026

@ANSAfoto

La notizia ufficiale è arrivata direttamente tramite i canali social del fuoriclasse portoghese, lasciando senza parole milioni di tifosi in tutto il pianeta. Cristiano Ronaldo ha deciso di chiudere definitivamente la sua straordinaria avventura con la maglia della nazionale portoghese. Dopo ventitré anni di record, trionfi memorabili e momenti di pura emozione, l’attaccante ha scelto di voltare pagina, salutando la selezione lusitana a testa alta e ringraziando tutti i sostenitori che lo hanno accompagnato in questo percorso irripetibile.

Le motivazioni dietro la decisione definitiva

La scelta di appendere al chiodo la storica maglia numero sette arriva al termine di mesi particolarmente intensi e complessi. Nelle scorse settimane, infatti, il rapporto tra il campione e l’ambiente federale aveva subito forti scossoni a causa di alcune incomprensioni con il commissario tecnico Jorge Jesus. Le tensioni nate durante i raduni ufficiali e le successive esclusioni nelle rotazioni tattiche avevano aperto una crepa profonda nei rapporti interni. Nonostante le dichiarazioni distensive arrivate nelle ultime settimane, il giocatore ha preferito interrompere il legame, chiudendo sul nascere ogni possibilità di un ulteriore ritorno in campo con i colori del proprio paese.

I numeri straordinari di una carriera irripetibile

I traguardi tagliati da Cristiano Ronaldo con la nazionale rimangono impressi nella storia del calcio internazionale e difficilmente saranno eguagliati in futuro. Il fuoriclasse lascia la squadra dopo aver collezionato ben 234 presenze ufficiali e aver messo a segno 146 reti, confermandosi come il marcatore più prolifico di sempre a livello di selezioni nazionali. Tra i momenti più alti la vittoria degli Europei del 2016 in Francia e il trionfo nella Nations League del 2019, successi che hanno consacrato definitivamente il Portogallo nell’élite del calcio continentale e mondiale.

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