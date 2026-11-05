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Un altro morto sul lavoro, operaio perde la vita a Isernia

A perdere la vita un operaio di 32 anni travolto da una rotoballa

di Maria Graziosi - 5 Novembre 2026

Un altro morto sul lavoro, oggi a Isernia si piange la vita di un operaio di 32 anni. Il giovane è rimasto schiacciato da una rotoballa. L’incidente si è verificato in Molise, in un’azienda del nucleo industriale di Pozzilli. Sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri, i medici e i paramedici della Croce Rossa. Non hanno lesinato sforzi per tentare di salvare la vita all’uomo. L’impatto della rotoballa, però, gli è stato fatale. E il giovane è spirato senza che i soccorritori potessero far nulla per riuscire a rianimarlo.

Un altro morto sul lavoro oggi a Isernia

La vittima aveva 32 anni, era di origini pakistane e stava lavorando nell’azienda in cui è accaduto l’incidente. Stava aiutando a scaricare il contenuto del tir. Quando, per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine, la rotoballa è caduta e lo ha investito in pieno. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi. L’allarme è stato lanciato dai suoi stessi colleghi. La corsa dei sanitari non è riuscita, però, a evitare che si registrasse, a Isernia, un nuovo morto sul lavoro.

Aperta un’inchiesta

Ora, per fare piena luce attorno ai fatti che costringono l’Italia a piangere un altro morto sul lavoro, la Procura di Isernia ha aperto un’indagine. La salma del 32enne operaio è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e, in attesa delle decisioni dei giudici e dei magistrati, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Veneziale della città molisana. Qui saranno condotti gli esami necroscopici e gli accertamenti del caso, in attesa di capire se sarà necessario o meno procedere con un’autopsia.

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