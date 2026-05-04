Esteri

Rudy Giuliani ricoverato in condizioni “critiche ma stabili”

L'annuncio del suo portavoce. La solidarietà di Trump: "Il miglior sindaco di New York attaccato dai pazzi della sinistra radicale"

di Giovanni Vasso - 4 Maggio 2026

Rudy Giuliani è stato ricoverato in ospedale: l’ex sindaco di New York verserebbe in “condizioni critiche”. L’annuncio è arrivato da Ted Goodman, portavoce dello storico esponente repubblicano. Per il momento non si sa granché sulla diagnosi né sulle cause che lo hanno portato in una struttura ospedaliera. “Il sindacato Rudy Giuliani – ha affermato in un post su X Goodman – si trova attualmente in ospedale dove resta in condizioni critiche ma stabili”.

Rudy Giuliani in ospedale

L’ex sindaco di New York, città che ha guidato dal 1994 e fino al 2001, ha 81 anni. L’America attende di conoscere qualcosa di più in merito alle sue condizioni di salute. Da primo cittadino di una delle grandi capitali economiche (e culturali) d’America e del mondo, Rudy Giuliani è stato (ed è tuttora) uno degli esponenti politici più influenti degli Stati Uniti d’America. Il suo merito fu quello di trasformare, letteralmente, una città finita in mano al crimine. Con la sua strategia di “tolleranza zero” che contribuì a ridimensionare, e molto, l’incidenza della malavita nelle strade newyorchesi.

L’incoraggiamento di Trump

Il presidente americano Donald Trump ha da subito dedicato un post di auguri e solidarietà a Rudy Giuliani. “ Il nostro favoloso Rudy Giuliani, un vero guerriero e di gran lunga il miglior sindaco nella storia di New York, è stato ricoverato ed è in condizioni critiche”. E quindi l’affondo sui dem: “Che tragedia che sia stato trattato così male dai pazzi della sinistra radicale, tutti democratici, e lui aveva ragione su tutto. Hanno imbrogliato alle elezioni, fabbricato centinaia di storie, fatto tutto il possibile per distruggere la nostra nazione, e ora guardate Rudy. Così triste”.