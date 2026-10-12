Cultura & Spettacolo

“Scomode”, il caos delle donne in una nuova short comedy

Il caos domestico e l'universo femminile su RaiPlay: al via la short comedy “Scomode – In 5 sul divano”.

di Elizabeth Costello - 12 Ottobre 2026

Una nuova short comedy Rai

L’esplorazione dell’universo femminile contemporaneo sceglie la chiave dell’ironia e della narrazione senza filtri. Dal 20 ottobre debuttano su RaiPlay i primi sei episodi di “Scomode – In 5 sul divano”, una short comedy corale.

La serie trasforma la quotidianità e il disordine di un appartamento condiviso nel palcoscenico su cui si intrecciano comicità, vulnerabilità autentiche e piccoli sprazzi di follia della vita di tutti i giorni.

Al centro del racconto la convivenza di cinque donne d’età compresa tra i 22 e i 38 anni: Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D’Alessio, Martina Villamajna e Taghera.

Personalità profondamente differenti l’una dall’altra che si trovano ad affrontare il caos. In scena relazioni sentimentali articolate, ambizioni lavorative, crisi personali e gli inevitabili imprevisti della routine casalinga.

Il “trucco” del blog nella trama

A fare da collante narrativo tra le vicende delle protagoniste è “Scomode”, un blog collettivo che le coinquiline curano in prima persona.

Attraverso post, riflessioni, sfoghi e testimonianze dirette, il blog diventa una voce libera e pungente capace di connettere la vita reale al mondo digitale. Ciascun episodio della serie si apre e si chiude proprio con la lettura di un post dal blog. E così crea un ponte costante tra l’esperienza vissuta tra le mura domestiche e la sua rielaborazione condivisa sul web.

I prossimi sei episodi del progetto saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 27 ottobre.

La serie vede Mario Esposito alla firma come autore, affiancato nella scrittura da Lello Arena, curatore anche dell’actor coaching e della direzione degli attori. Nel team anche Carmine Bassolillo, mentre la regia dell’opera è affidata a Silvia Letizia Piscopo.

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