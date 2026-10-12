Politica

Salvini apre alle primarie ovunque: “Esercizio di democrazia”

Non solo a Milano, il capo della Lega replica a Forza Italia e incalza il campo largo: "A Milano accomunati solo dalla gestione del potere"

di Martino Tursi - 12 Ottobre 2026

Salvini replica a Forza Italia e dice che, secondo lui, le primarie potrebbero e dovrebbero essere svolte ovunque. Non solo a Milano. Perché, ha affermato, si tratta di un “bell’esercizio di democrazia”. Il leader della Lega ha replicato ai rilievi degli alleati azzurri. Il nodo centrale rimane, naturalmente, la scelta del candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo lombardo. Su cui la coalizione non sembra aver trovato ancora la quadra. La vicenda delle primarie, ora, rischia però di allargare il fronte all’intera partita amministrativa.

Salvini vuole le primarie ovunque

“Far decidere i cittadini penso che sia la scelta migliore. Facciamole a Milano, facciamole a Bologna, facciamole a Torino, facciamole a Busto Arsizio. Facciamole dove si chiede di farle”, ha affermato il leader della Lega. Salvini, rispetto alle primarie, mette un unico paletto. Evitarle solo “laddove i partiti si sono già messi d’accordo, come in Toscana”. L’importante è non perdere altro tempo per il capo del Carroccio, che torna a lanciare il nome leghista: “Sono passati giugno, luglio, agosto e settembre e siamo a ottobre. Se partiamo per tempo con un candidato, che secondo me è Silvia Sardone, a Milano si può vincere”.

Se il centrodestra non ride, il campo largo litiga

Salvini, dopo aver chiarito la sua posizione sulle primarie, fa le pulci agli avversari del campo largo. Si è detto “convinto che a sinistra litigheranno perché Calabresi e Majorino hanno due idee completamente diverse di città”. E quindi ha rincarato ancora la dose: “Sono accomunati solo dalla complicità in questi quindici anni di gestione, perché il centrosinistra è quello che ha portato Milano a essere quello che è, nel bene e nel male, e quindi sicuramente litigheranno”. E nelle crepe dell’avversario, il centrodestra prova a infilarsi per tornare alla guida della capitale morale del Paese.