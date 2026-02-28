Cultura & Spettacolo

I duetti di Sanremo Cover: vince Ditonellapiaga

Il contorno abituale delle polemiche: Alessandro Gassmann bacchetta la "sorpresa" Gianni Morandi sul palco

di Dave Hill Cirio - 28 Febbraio 2026

La quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo è stata dedicata ai duetti e alle cover, Ditonellapiaga vince con Tony Pitony. Ttti i 30 artisti in gara hanno reinterpretato classici italiani e internazionali accompagnati da ospiti speciali. Alla fine della lunga notte di musica, Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno vinto la serata delle cover con la swingante versione di “The Lady Is a Tramp”, conquistando il pubblico da casa e le giurie tecniche.

Le performance e le scelte musicali

La serata è partita con un medley di Laura Pausini fuori dall’Ariston, che ha aperto l’atmosfera con classici come “Ritorno ad amare” e “Io canto”. Sul palco poi tutti i big con le loro reinterpretazioni. Elettra Lamborghini con “Aserejé” insieme alle Las Ketchup, Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in una travolgente “Hit the Road Jack”. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in “Quello che le donne non dicono”.

Tra gli altri momenti, Tommaso Paradiso con gli Stadio in omaggio a Lucio Dalla, la rilettura di “Occhi di gatto” delle Bambole di Pezza con Cristina D’Avena. E il duetto di Sal Da Vinci con Michele Zarrillo su “Cinque giorni”.

Tutte le performance sono state votate dal televoto, dalla giuria stampa e dalla giuria radio, ma i risultati della serata non incideranno sulla classifica finale del Festival.

Le polemiche della notte

Non sono mancate le discussioni. Sui social molti spettatori hanno criticato alcune scelte di brani ritenuti poco sfidanti o prevedibili. Altri hanno contestato momenti di regia come la “censura” Rai al “bacio tra Levante e Gaia” non mostrato integralmente dalla regia.

Inoltre ha fatto parlare la presenza di ospiti “misteriosi” durante la scaletta e l’inserimento di momenti non strettamente musicali.

Ha anche catturato l’attenzione la apparizione a sorpresa di Gianni Morandi sul palco con il figlio Tredici Pietro, “bacchettata” da Alessandro Gassmann, genitore di Leo in gara all’Ariston.

Cosa cambia per la finale di stasera

Pur trattandosi di una tappa fondamentale in termini di spettacolo e visibilità, la cover night non modifica la classifica complessiva del Festival. I voti ottenuti per le cover, solo per la graduatoria della serata.

Ora, gli artisti dovranno confermare il loro appeal con i brani in gara nella finale di stasera per ambire alla vittoria e alla corsa verso l’Eurovision Song Contest.