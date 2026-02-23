Attualità

Sanremo senza Giorgia, Meloni: “Ora basta fake news”

Il post della premier che fa chiarezza: "Il FantaSanremo è un gioco divertente, le notizie sono un'altra cosa"

di Cristiana Flaminio - 23 Febbraio 2026

Giorgia (Meloni) non andrà a Sanremo. Arriva l’ennesima smentita della premier. Che parla, apertamente, di FantaSanremo deplorando che quella che ha bollato come una fake news continui a girare. Non solo sul web, dove pure ci si aspetterebbe che resti, ma addirittura tra gli addetti ai lavori. Dal momento che, nell’ambito della conferenza stampa tenuta oggi da Carlo Conti per la presentazione del nuovo Festival, la domanda è “ricicciata”.

Niente Sanremo per Giorgia (Meloni)

La presidente del consiglio Giorgia Meloni lo ha scritto a caratteri cubitali su internet: “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. Ma, evidentemente, passare attraverso i canali ufficiali non è bastato: “Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza”. Ma di cui s’è parlato fin troppo. Al punto da costringere la presidente del consiglio a smentire per l’ennesima volta.

“Io continuo a lavorare”

“A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”, ha concluso la premier. Non prima di aver aggiunto: “Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari – ha chiosato Meloni – . Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.