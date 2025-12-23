Attualità

Sbloccati i fondi per il Mose, esulta Salvini

L'annuncio del Mit, in arrivo poco più di 93,3 milioni di euro

di Cristiana Flaminio - 23 Dicembre 2025

Sbloccati i fondi per il Mose, in arrivo poco più di 93,3 milioni di euro per il Mose. L’annuncio è arrivato da Ministero per le Infrastrutture e per i trasporti. Secondo il Mit, le risorse serviranno ad assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria dell’opera e gli interventi per la salvaguardia della Laguna. Dal governo, per finanziarie le attività della “diga” che difende Venezia dall’acqua alta, arriveranno per la precisione ben 93.380.517,13 euro.

La notizia era nell’aria, la conferma è arrivata questa mattina. Nei giorni scorsi la polemica era insorta quando era emerso che i fondi erano rimasti incagliati. La denuncia, firmata dal consorzio Venezia Nuova e diretta proprio al Mit, riferiva di una situazione a dir poco critica. Che aveva destato la preoccupazione di tutti, dalla politica fino ai sindacati. Lo stesso sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva rivolto al governo un appello affinché si risolvesse una situazione che rischiava di avere serie ripercussioni sulla città.

La soddisfazione del vicepremier Matteo Salvini

Coi fondi finalmente sbloccati e “consegnati” al Mose, è giunta pure la soddisfazione del ministro e vicepremier Matteo Salvini. Che si era “immediatamente attivato” dopo la lettera del Consorzio chiedendo alla Ragioneria Generale dello Stato di fare il possibile per pagare il dovuto. Un altro fronte di scontro tra lui e il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma, adesso, la situazione appare finalmente sanata e si potranno “pagare le imprese per i lavori già svolti o in corso e non bloccare un’opera che ha protetto Venezia e la Laguna con oltre 110 sollevamenti”.