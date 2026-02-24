Cultura & Spettacolo

Cantanti, superospiti e co-conduttori: la scaletta della prima serata a Sanremo

Tutto pronto per l'inizio della 76esima edizione del Festival: il programma di oggi

di Paolo Diacono - 24 Febbraio 2026

Tutto è pronto, stasera parte la 76esima edizione del Festival di Sanremo: ecco la scaletta. E ci saranno tutti, questa sera, sul palco del teatro Ariston. Già, perché per la prima serata è prevista l’esibizione di tutti e trenta gli artisti in gara per la categoria Big. Accanto a Carlo Conti, padrone di casa, ci sarà Laura Pausini. Nelle inediti vesti di co-conduttrice. L’artista italiana è un’icona globale e ormai internazionale. Ma ci sarà spazio sul palco di Sanremo pure per un altro volto notissimo del piccolo schermo.

Scaletta della prima serata di Sanremo e non solo

Con Carlo Conti e Laura Pausini, a co-condurre la prima serata del Festival ci sarà Can Yaman. L’attore turco è diventato una star in Italia. Volto celebre dei dizi, le telenovelas turche “importate” da Mediaset, s’è costruito una carriera anche in Italia. Qui, proprio per la Rai, ha interpretato Sandokan. Raccogliendo l’eredità ideale di Kabir Bedi. Roba da far tremare i polsi. Fuori dall’Ariston, anche quest’anno, ci sarà il palco del Suzuki Stage. Sul quale farà le veci di padrone di casa Daniele Battaglia.

I superospiti

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo è ricchissima. Anche se si parla di super-ospiti. All’Ariston ci sarà Tiziano Ferro. Che celebrerà il 25esimo “compleanno” della sua hit “Xdono” che lo fece conoscere e amare al pubblico italiano. Sul Suzuki Stage, invece, si esibirà Gaia. Mentre c’è grande attesa per quello che accadrà sul palco galleggiante della Costa Toscana. Dove è prevista la presenza, per tutta la serata, di Max Pezzali. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Che succede oggi

Stasera gli artisti presenteranno i loro brani al pubblico, sia quello in platea all’Ariston che, chiaramente, ai milioni di italiani che seguiranno il Festival di Sanremo e lo scorrere della sua scaletta da casa. A votare saranno i giudici della Sala Stampa, tv e web. Che stileranno una prima classifica. Saranno dichiarati soltanto i primi cinque “piazzati” e non in ordine di posizione. Quindi si entra fin da subito nel vivo della gara.