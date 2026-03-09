Scioperi sanità, trasporti e Pa: ecco cosa si ferma

Economia

C'è stata molta confusione riguardo ai settori interessati. Ecco la situazione reale

di Giorgio Brescia - 9 Marzo 2026

L’Italia si risveglia oggi nel pieno di una mobilitazione nazionale e di scioperi che sta mettendo a dura prova i servizi pubblici essenziali: cosa si ferma.

Lo sciopero generale, indetto dai principali sindacati di base (Cobas, Cub, Usb e Slai Cobas) in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, punta a riaccendere i riflettori su salari, precarietà e sicurezza sul lavoro.

I settori caldi: scuola e sanità in prima linea

Il comparto dell’istruzione è quello che registra i maggiori disagi. Grazie anche all’adesione della Flc Cgil, molte scuole e università sono rimaste chiuse o funzionano a singhiozzo. Dagli asili nido agli atenei, migliaia di studenti e famiglie devono fare i conti con lezioni sospese e uffici amministrativi deserti.

Non va meglio nella sanità. Nonostante la garanzia delle prestazioni d’urgenza e dei pronto soccorso, lo sciopero di infermieri, Oss e personale tecnico sta causando lo slittamento di migliaia di visite specialistiche, esami diagnostici e interventi non urgenti programmati per la giornata di oggi.

Il rebus trasporti: chi si ferma davvero?

C’è stata molta confusione riguardo al settore della mobilità. Ecco la situazione reale.

Trasporti esclusi: la Commissione di Garanzia ha confermato che la quasi totalità delle sigle sindacali ha escluso il comparto trasporti dalla protesta di oggi. Treni, aerei e bus urbani circolano regolarmente.

Vigili del Fuoco: una parziale eccezione riguarda i pompieri, che hanno incrociato le braccia in una fascia oraria ridotta, dalle 9:00 alle 13:00.

Settimana nera in arrivo. Se oggi i pendolari sono salvi, il peggio deve ancora venire. Il calendario degli scioperi di marzo segna date critiche per l’11 e il 18 marzo, quando a fermarsi saranno rispettivamente il personale di Italo e il comparto aereo (Ita Airways ed Easyjet).