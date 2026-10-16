Economia

Sciopero easyJet oggi, voli a rischio: gli orari e le fasce garantite

L'astensione al lavoro riguarda il personale di volo, che protesta per gli adeguamenti salariali

di Emily Gabrielli - 16 Ottobre 2026

Giornata di possibili disagi per chi viaggia in aereo: oggi il personale di volo easyJet è coinvolto in uno sciopero di 24 ore, iniziato a mezzanotte e destinato a concludersi alle 23.59. La mobilitazione, indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, potrebbe provocare ritardi e cancellazioni, con ripercussioni sui passeggeri in partenza e in arrivo negli aeroporti italiani.

Alla base della protesta ci sono le rivendicazioni sindacali relative alle condizioni di lavoro, alle tutele del personale e agli adeguamenti salariali. L’astensione riguarda il personale navigante della compagnia britannica e si inserisce nel quadro delle mobilitazioni che interessano il settore dei trasporti.

Sciopero easyJet, quali sono i voli garantiti

L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha pubblicato l’elenco dei collegamenti garantiti durante la giornata di sciopero. Sono tutelati tutti i voli, compresi quelli charter, programmati in partenza nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sono inoltre garantiti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione della mobilitazione.

Nell’elenco rientrano anche alcuni collegamenti con le isole che rappresentano l’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale. Tra questi figurano i voli Napoli-Olbia e Olbia-Napoli, Malpensa-Lampedusa e Lampedusa-Malpensa.

Sono inoltre tutelati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi quelli con transito negli scali nazionali, e il volo easyJet EJU 3897 da Malpensa a Sharm el-Sheikh.

L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Enac.

Le altre garanzie per i passeggeri

Le disposizioni prevedono anche che sia assicurato l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Sono garantiti, inoltre, i voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’avvio dell’astensione e i collegamenti in partenza programmati prima dell’inizio dello sciopero ma ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

La compagnia potrà effettuare anche ulteriori collegamenti, compatibilmente con le previsioni di adesione del personale.

Per limitare i disagi, resta quindi fondamentale controllare eventuali variazioni operative prima di partire e verificare direttamente con easyJet la conferma del proprio volo. Ai viaggiatori quindi è consigliato verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, consultando gli aggiornamenti della compagnia aerea e le comunicazioni degli scali di riferimento.