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Vela, al Trofeo Virginie Hériot debuttano le RS21: attesi 23 equipaggi a Monaco

L’evento rende omaggio a una pioniera e leggenda della vela

di Redazione - 16 Ottobre 2026

(LaPresse) – Cambia la barca sportiva per il Trofeo Virginie Hériot, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails. Dal 16 al 18 ottobre sono attesi a Monaco 23 equipaggi interamente femminili per un’edizione che, per la prima volta, si disputerà a bordo degli RS21. Dopo la competizione dello scorso anno sui J/70, quest’anno sarà introdotta un’altra classe monotipo: come già avvenuto in passato, le squadre si alterneranno sulle imbarcazioni messe a disposizione dagli organizzatori.

La partecipazione si conferma molto internazionale. Gli Stati Uniti saranno rappresentati dagli equipaggi del Manhattan Yacht Club, dell’Indian Harbor Yacht Club e del New York Yacht Club. Saranno presenti anche Regno Unito, Germania, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca, Italia e Francia. Monaco schiererà tre equipaggi, tra cui Pink Wave, un gruppo di socie dello YCM accomunate dalla passione per le regate. È difficile non considerare favorita la squadra britannica. Nel marzo 2025, il Royal Thames Yacht Club era partito subito forte, prendendo il comando e vincendo tutte e tre le regate della giornata inaugurale. Lo Lausanne Sailing Club aveva chiuso al secondo posto, davanti alla squadra tedesca Boddensprotten, del Regatta Verein Greifswald.

Quest’anno la competizione riparte da condizioni di parità, con una nuova barca sportiva da conoscere e padroneggiare, identica per tutti gli equipaggi e fornita dagli organizzatori. La capacità di adattarsi agli RS21 potrebbe rivelarsi decisiva fin dalle prime regate. Per le squadre monegasche, la sfida sarà sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Gli equipaggi di Pink Wave conoscono bene la baia, ma dovranno confrontarsi con avversarie altrettanto esperte nelle competizioni internazionali.

Alla base della competizione c’è il nome di una vera pioniera della vela. Per Virginie Hériot, soprannominata Madame de la Mer, le regate erano una parte fondamentale della vita. Nel 1928, ad Amsterdam, conquistò la medaglia d’oro olimpica nella classe 8 Metri insieme all’equipaggio francese di Aile VI. L’anno successivo, la stessa imbarcazione vinse la Coupe de France, battendo gli inglesi. A quasi un secolo di distanza, la storia riserva un curioso intreccio: proprio a Monaco, gli inglesi del Royal Thames Yacht Club tornano per difendere il titolo.

Ribattezzato Trofeo Virginie Hériot nel 2025, dopo due edizioni con il nome Women Leading & Sailing, l’evento rende nuovamente omaggio a questa leggenda della vela. Il primo segnale di partenza è previsto per venerdì 16 ottobre alle 13. Sabato e domenica le regate inizieranno alle 11. Resta da vedere quale equipaggio, tra quello del Royal Thames e le altre 22 squadre rivali, riuscirà a padroneggiare per primo gli RS21.