Attualità

Sciopero nazionale aerei: oggi lo stop di 4 ore, ecco chi si ferma

Le agitazioni coinvolgono alcune compagnie aeree e diverse categorie di lavoratori tra personale di bordo e di terra

di Flavia Romani - 17 Dicembre 2025

Si annuncia un mercoledì complicato per chi viaggia: perché la giornata di oggi, 17 dicembre, sarà segnata dallo sciopero degli aerei. Si tratta di una protesta a livello nazionale che interessa il settore del trasporto aereo con conseguenza di possibili ritardi e cancellazioni negli scali italiani. Le agitazioni sono previste nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 17 e coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori, dal controllo del traffico aereo al personale di terra e di bordo.

Sciopero aerei oggi: ecco chi si ferma

A incrociare le braccia saranno i dipendenti di Enav e Techno Sky, aziende che operano nella gestione e nel supporto dei servizi di navigazione aerea. In particolare, negli aeroporti di Roma e a quelli della Sicilia. Lo sciopero riguarderà inoltre il personale delle società di handling aderenti ad Assohandlers, fondamentali per le operazioni di assistenza a terra, come il carico dei bagagli e la gestione dei passeggeri.

La mobilitazione interesserà anche alcune compagnie aeree. È confermato lo sciopero nazionale di quattro ore del personale di Ita Airways, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp. I sindacati spiegano che la protesta nasce dalla mancata risposta alle richieste di rinnovo del contratto nazionale, dall’esigenza di un adeguamento salariale e da una migliore organizzazione del lavoro. Tra le rivendicazioni figurano anche maggiori investimenti sulla flotta, il recupero del personale ancora in ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a termine e il corretto pagamento del premio di risultato.

Nella stessa fascia oraria sciopererà anche il personale di cabina di Vueling. Filt Cgil e Anpac denunciano il mancato rispetto di alcune clausole del contratto aziendale e la scarsa trasparenza nell’impiego di personale straniero in Italia. La vertenza si è aggravata dopo la decisione della compagnia di chiudere la base di Roma Fiumicino e avviare le procedure di licenziamento per oltre 80 assistenti di volo, una scelta definita dai sindacati evitabile e con pesanti ricadute sociali.

L’Enac ricorda che sono previste fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali i voli devono essere comunque garantiti. L’elenco dei collegamenti assicurati è consultabile sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Ai passeggeri viene consigliato di verificare in anticipo lo stato del proprio volo contattando la compagnia aerea di riferimento.