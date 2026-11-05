Scuola, sit-in dei sindacati contro i tagli in Manovra
L'iniziativa di Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Anief
La scuola scende in campo, indetto a Roma un sit in per cancellare i tagli previsti dalla Manovra. La mobilitazione è stata indetta e condivisa dalle sigle sindacali di Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Anief. Non c’è, almeno per il momento l’adesione della Flc Cgil che, da parte sua, ha già l’impegno della manifestazione nazionale a seguito dello sciopero generale indetto contro la Legge di Bilancio dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Prima del sit-in, si terrà una conferenza stampa per spiegare le ragioni della protesta.
Scuola, sit-in contro i tagli in Manovra
L’obiettivo che accomuna i sindacati è chiaro e mette nel mirino la Manovra: “Cancellare le disposizioni che prevedono, in legge di Bilancio, il taglio degli organici del personale docente e Ata”. Per dire di no a queste scelte, le sigle si incontreranno, nella giornata di mercoledì 11 novembre, all’hotel Nazionale a piazza Montecitorio. Qui si terrà un briefing con la stampa. A cui seguirà il sit-in vero e proprio previsto in piazza Vidoni nei pressi della sede del Ministero della Funzione Pubblica. Una manifestazione che partirà alle 14 e durerà fino alle 17.
La carica delle assemblee
In tutta Italia saranno convocate le assemblee di servizio. La data prevista per questa nuova azione di protesta e diffusione delle ragioni che i sindacati agitano contro i tagli alla scuola in Manovra, è prevista per la giornata di lunedì prossimo. Sarà previsto anche l’intervento in streaming dei leader nazionali delle sigle coinvolte nell’agitazione.
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