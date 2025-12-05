Attualità

Senza Veli Sulla Lingua: Iris per le donne vittime di violenza all’estero

Ogni anno - dice la Farnesina - 2mila donne chiedono assistenza consolare per quanto accaduto loro

di Angelo Vitale - 5 Dicembre 2025

L’Associazione Senza Veli Sulla Lingua, realtà nazionale impegnata nella lotta alla violenza di genere, ha lanciato Iris, il primo sportello internazionale dedicato alle donne italiane vittime di violenza all’estero. Il progetto parte dal Marocco e sarà progressivamente esteso ad altri Paesi, con l’obiettivo di garantire supporto concreto a chi si trova lontano dal proprio Paese.

Iris, un progetto per le donne vittime di violenza all’estero

Ogni anno oltre 2mila italiane chiedono assistenza consolare per violenze o conflitti familiari all’estero, secondo i dati del ministero degli Esteri. Questo numero rappresenta solo la parte visibile del fenomeno. Secondo l’EU-FRA – Agenzia europea per i diritti -, una donna su tre in Europa ha subito violenza almeno una volta nella vita.

A livello globale, le statistiche di Oms e UN Women confermano la stessa proporzione, con un rischio maggiore per chi vive lontano dal proprio Paese, dalla propria lingua e dal proprio sistema di supporto. Iris nasce per colmare questo vuoto, offrendo tutele, ascolto e strumenti di protezione alle italiane in difficoltà.

Una porta aperta per le donne italiane nel mondo

“Molte donne italiane all’estero non sanno a chi rivolgersi”, dice Ebla Ahmed, presidente di Senza Veli Sulla Lingua. “Con Iris – aggiunge – siamo noi ad andare verso di loro. Nessuna donna deve sentirsi sola, mai”.

Lo sportello è itinerante e può essere attivato presso consolati, associazioni, Ong, sedi aziendali e campus internazionali.

Attraverso la piattaforma tecnologica IrisConnect, le donne hanno accesso a videochiamate criptate, chat riservata, tasto rapido d’emergenza e presa in carico immediata. Il team multidisciplinare comprende psicologi, legali, mediatori culturali e consulenti esperti, pronti a garantire supporto completo.

Senza Veli Sulla Lingua: cosa fa

Fondata nel 2013, Senza Veli Sulla Lingua è un’Aps attiva su tutto il territorio nazionale nella lotta alla violenza sulle donne. L’Associazione offre gratuitamente supporto legale, psicologico e sociale e promuove progetti di sensibilizzazione e formazione in scuole, università e istituzioni. Nel tempo, è diventata un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, collaborando a iniziative legislative, protocolli di tutela e programmi educativi.