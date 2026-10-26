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Il Pallone d’Oro 2026 assegnato a Harry Kane

Tutti gli esiti della cerimonia per il Pallone d’Oro 2026 svoltasi a Londra

di Gianluca Pascutti - 27 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Yamal premiato come miglior giovane

Dal palco il talentuoso Yamal dedica la vittoria a Cubarsí, il diciannovenne difensore e compagno di squadra al Barcellona: “Meritava lui”.

Rivelazione giovanile femminile dell’anno

Vicky López, calciatrice del Barcellona, vince come miglior rivelazione giovanile dell’anno. Dal palco ringrazia club, famiglia e in particolare la mamma, che le ha insegnato a non mollare mai.

Miglior allenatore dell’anno

Luis de la Fuente, il c.t. della Spagna, è stato premiato come miglior allenatore dell’anno. Henry, prima della premiazione, ha lanciato un messaggio di pronta guarigione per Kompany. L’allenatore del Bayern era tra i candidati, ma dopo il malore accusato durante un allenamento non ha potuto essere presente. L’augurio di tutti i presenti è di pronta guarigione.

Miglior numero 1 dell’anno

Unai Simón, l’estremo difensore dell’Athletic Bilbao e titolare della nazionale spagnola, si è aggiudicato il trofeo Yashin come miglior numero 1 dell’anno.

Premio per l’impegno sociale e umanitario

Bukayo Saka trionfa e conquista il Socrates Award. Il prestigioso riconoscimento, riservato alle figure del calcio che si distinguono per il loro impegno sociale e umanitario, è stato assegnato quest’anno all’attaccante dell’Arsenal. Durante la cerimonia, il giocatore è salito sul palco per condividere la sua storia personale e le sfide superate durante l’infanzia. Saka è da tempo in prima linea nel sostenere i bambini in difficoltà e le famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà.

Miglior squadra femminile dell’anno

Il Barcellona Club Femminile vince il premio come miglior squadra dell’anno.

Miglior squadra maschile dell’anno

Il Paris Saint-Germain è la miglior squadra dell’anno. Dembélé, dal palco, ringrazia tutti: club, compagni e tifosi.

Miglior attaccante dell’anno

Harry Kane vince il premio Gerd Muller, il titolo che viene destinato al miglio attaccante dell’anno. IL giocatore del Bayern Monaco dal palco ringrazia il Club e i compagni.

Il Pallone d’Oro Femminile 2026

Alexia Putellas si aggiudica il pallone d’oro femminile. La capitana della nazionale spagnola è la miglior calciatrice dell’anno.

Il Pallone d’Oro maschile 2026

Il premio più ambito, come giocatore migliore dell’anno va a Harry Kane. Il talento del Bayern Monaco viene premiato da Ronaldo il Fenomeno. Si conclude così la serata di gala del calcio mondiale. La punta inglese si presenta sul palco molto emozionato, il primo pensiero è per il suo allenatore Kompany.

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