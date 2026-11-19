Esteri

Shenzhen, perché il gelo tra Xi e Takaichi?

Dietro la rigidità del protocollo c'è lo scontro aperto su Taiwan, definita una "minaccia esistenziale" per il Giappone

di Daniel Walker - 19 Novembre 2026

Un tappeto rosso che sembrava un’isola di solitudine e un cerimoniale ridotto all’essenziale: al vertice Apec di Shenzhen, il gelo tra Pechino e Tokyo – Xi e Takaichi – si è consumato sotto gli occhi della diplomazia internazionale.

Gelo Pechino – Tokyo: perché?

Per la prima ministra giapponese Sanae Takaichi non ci sono stati balli tradizionali né importanti accoglienze. La presenza dei vertici di governo all’aeroporto, riservata invece ad altri leader. Per lei soltanto una sobria guardia d’onore e un’ex diplomatica in pensione ad attenderla. Alle sue spalle, uno striminzito team della tv di Stato di Pechino.

Evidentissimo, il contrasto: se The Guardian ha descritto la leader come una figura isolata, il quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo ha parlato apertamente di “trattamento discriminatorio”.

Dietro la rigidità del protocollo c’è lo scontro aperto su Taiwan, definita da Takaichi una “minaccia esistenziale” per il Giappone. Parole che hanno scatenato la durissima reazione cinese con sanzioni economiche e blocchi commerciali su terre rare e prodotti ittici.

E dietro le quinte?

Come rivelato da Bloomberg, le diplomazie giapponesi hanno lavorato intensamente dietro le quinte per evitare uno strappo formale ancora più netto.

Alla fine, l’unico contatto tra Xi Jinping e Takaichi si è ridotto a una stretta di mano silenziosa prima della cena di gala.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, alle parole della premier giapponese Xi ha risposto unicamente con un cenno del capo. Da lui un sorriso impassibile, prima di relegarla nelle file posteriori della foto di gruppo ufficiale.