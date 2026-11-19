Esteri

Il Cremlino non nasconde le aspettative

di Ernesto Ferrante - 19 Novembre 2026

Se la diplomazia contemporanea avesse una capitale per un giorno, sarebbe Shenzhen. È qui che oggi Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin si ritroveranno attorno allo stesso tavolo nel momento di maggiore turbolenza geopolitica dalla fine della Guerra fredda. Guerre aperte, rivalità tecnologiche, competizione nucleare e crisi dell’ordine internazionale convergono in una città simbolo dell’ascesa cinese. Per questo il trilaterale in programma va ben oltre il tradizionale rituale dei summit. Il direttorio dei giganti a margine dell’Apec è la rappresentazione plastica di un nuovo equilibrio di potenza che sta prendendo forma sotto gli occhi del mondo.

Un gesto molto significativo

A preparare il terreno è stato un gesto che, nella liturgia politica cinese, vale più di molte dichiarazioni ufficiali. Xi Jinping ha accolto personalmente Donald Trump sulla pista dell’aeroporto di Shenzhen-Bao’an e lo ha stretto in un breve abbraccio davanti alle telecamere internazionali. Un’immagine senza precedenti che i media cinesi e americani hanno immediatamente interpretato come il segnale della volontà politica precisa di trasformare il passaggio del presidente americano in Cina nel momento centrale dell’intero vertice.

L’accoglienza riservata al leader statunitense è stata calibrata per comunicare un messaggio strategico. Nella Repubblica Popolare il protocollo è linguaggio politico. E il fatto che Xi abbia deciso di presentarsi personalmente all’aeroporto, accompagnato da una scenografia degna di una visita di Stato, indica che Pechino intende gestire la fase attuale della competizione con Washington attraverso una combinazione di fermezza e dialogo. Un equilibrio delicato, soprattutto mentre sullo sfondo continua a consumarsi la guerra per il dominio tecnologico globale.

Tra dialogo e competizione strategica

Trump e Xi arrivano al bilaterale parlando di stabilità, rispetto reciproco e cooperazione nell’Asia-Pacifico. Ma si incontrano mentre l’Amministrazione americana rafforza le misure per limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati, vero combustibile dell’intelligenza artificiale e della futura economia globale. La vicenda Nvidia e le nuove restrizioni imposte da Washington a una serie di hub tecnologici internazionali ricordano che la tregua commerciale non coincide con la fine della competizione strategica. Al contrario, ne rappresenta soltanto una sospensione temporanea. Da questo punto di vista l’appuntamento odierno appare come il tentativo di governare una rivalità che nessuna delle due parti ritiene più eliminabile. La questione non è se Cina e Stati Uniti continueranno a competere, ma a quali condizioni e con quali regole.

Il ruolo di Putin

Poi c’è Vladimir Putin. La sua presenza trasforma il summit in qualcosa di completamente diverso. Non più un confronto tra le due maggiori economie del pianeta, bensì l’incontro tra i leader delle tre potenze che più di ogni altro competitor influenzano i dossier internazionali. Ucraina, Iran, nucleare, sicurezza asiatica e governance globale sono le questioni più “calde”. Il Cremlino non nasconde le proprie aspettative. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha definito il vertice “sostanziale”, osservando che i tre leader hanno “molto da discutere” alla luce della situazione internazionale sempre più instabile. Le sue parole riflettono una convinzione radicata a Mosca. In una fase di frammentazione globale, il dialogo diretto tra le grandi potenze può tornare ad assumere una funzione ordinatrice degli equilibri internazionali.

La stessa logica che alimenta il paragone, tanto evocativo quanto controverso, con una “nuova Yalta”, demolito dai russi. Un’espressione che cristallizza le paure europee e ucraine più che la realtà dei rapporti di forza. Perché, come hanno sottolineato gli analisti del Center for Strategic and International Studies di Washington, dietro la fotografia storica emergono interessi divergenti.

Mire diverse

Trump vede nel summit un’occasione per rafforzare la propria eredità politica e coltivare il vecchio obiettivo della denuclearizzazione. Putin punta a riaffermare lo status della Russia come potenza indispensabile nella gestione delle crisi globali. Xi, invece, appare il più prudente dei tre. Il leader cinese non vuole essere trascinato in negoziati sul controllo degli armamenti e continua a respingere qualsiasi tentativo di inserire Pechino nello stesso schema strategico di Washington e Mosca.

Questa discrepanza di obiettivi spiega perché l’incontro rischi di produrre soprattutto immagini memorabili più che accordi rivoluzionari. Eppure sarebbe un errore sottovalutarne la portata. In politica internazionale i simboli spesso anticipano i processi storici. L’abbraccio tra Xi e Trump, la stretta di mano tra Trump e Putin sotto lo sguardo del leader cinese e il bilaterale sino-russo che ha riaffermato la volontà di costruire un ordine multipolare, sono tasselli diversi di un grande mosaico. In cui non c’è spazio per l’Europa.

Una nuova architettura planetaria all’orizzonte?

Shenzhen va letta oltre i comunicati finali che verranno diffusi nelle prossime ore. La notizia più importante è che il mondo sta tornando a guardare alle relazioni tra le grandi potenze come al principale motore degli equilibri internazionali. Da Kiev a Bruxelles, da Taipei a Tokyo, tutti osservano ciò che accade nel sud della Cina con la consapevolezza che, anche senza intese clamorose, la cartolina di oggi potrebbe raccontare meglio di qualsiasi documento il volto del nuovo assetto globale che sta emergendo.