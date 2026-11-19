Esteri

Trump-Putin, bilaterale informale di 40 minuti a Shenzhen

Toni distesi, parole di stima reciproca e l'attesa per lo storico trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping

di Ernesto Ferrante - 19 Novembre 2026

Donald Trump e Vladimir Putin sono tornati a confrontarsi faccia a faccia in un momento in cui gli equilibri internazionali attraversano una fase di profonda trasformazione. Quaranta minuti di colloquio riservato, parole distensive da parte del presidente americano e, sullo sfondo, il trilaterale con Xi Jinping, l’appuntamento su cui è concentrata l’attenzione della diplomazia mondiale.

“Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che ne possa essere l’inizio”, ha dichiarato Trump prima del faccia a faccia con Putin, rimasto invece in silenzio davanti ai media.

Secondo le ricostruzioni della stampa internazionale e di fonti statunitensi, il colloquio si inserisce in una giornata tra le più significative degli ultimi anni sul piano geopolitico. Sul tavolo pesano dossier molto delicati come la guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, il controllo degli armamenti nucleari, l’intelligenza artificiale e gli equilibri commerciali tra le principali potenze mondiali. Dopo il bilaterale con Putin, Trump ha avuto un ulteriore incontro con Xi Jinping. L’agenzia ufficiale cinese Xinhua ha confermato il meeting tra i due leader.

L’attenzione, tuttavia, è tutta concentrata sul successivo incontro a tre. Per la prima volta Trump, Xi e Putin si siedono contemporaneamente allo stesso tavolo in un contesto che diversi analisti occidentali descrivono come un passaggio simbolico per il nuovo equilibrio tra Washington, Mosca e Pechino. Un vertice che difficilmente produrrà svolte immediate, ma che offre un’immagine destinata a pesare sulla diplomazia globale, quella delle tre maggiori potenze militari del pianeta riunite nella stessa stanza.

“Il tema dell’Ucraina è stato, si potrebbe dire, il fulcro della discussione” tra Vladimir Putin e Donald Trump. A dichiararlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, sottolineando che Putin ha lasciato l’incontro di “ottimo umore”.

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