Torino

Il panettone si prepara a conquistare Torino

di Redazione - 19 Novembre 2026

Torna re panettone: dal 27 al 29 novembre 2026 l’Hotel Principi di Piemonte ospiterà la quindicesima edizione di Una Mole di Panettoni, appuntamento nazionale che riunisce trenta maestri fornai e pasticceri lievitisti da tutta Italia. Tre giornate con degustazioni, masterclass, cooking show e il concorso dedicato ai grandi lievitati, articolato nelle quattro categorie di panettone tradizionale di scuola milanese, alto e senza glassa; di scuola piemontese, basso e con glassa; panettone al cioccolato e panettone creativo. Il 23 novembre i panettoni saranno valutati da una giuria presieduta dal pasticcere Mauro Morandin.

«Vogliamo offrire al pubblico un viaggio gourmet attraverso l’Italia del panettone, incontrando i maestri, scoprendo le loro storie e valorizzando il patrimonio agroalimentare dei territori», spiegano Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano, fondatrici di Dettagli Eventi. «Il panettone è ormai un ambasciatore delle tradizioni e della creatività pasticcera italiana».

La Sala Palazzo Madama ospiterà dal 27 al 29 novembre anche tre cooking show alle ore 18. Venerdì 27 novembre sarà protagonista Anna Fantini, food creator e fondatrice di Bananna Kitchen, con una proposta dedicata al panettone gastronomico. Sabato 28 novembre toccherà a Claudia Frascini di Cookin’ Factory, che presenterà una reinterpretazione salata del panettone attraverso tramezzini creativi. Domenica 29 novembre sarà la volta di Giuseppe Mazza della Pasticceria Mazza di Torino, con il toast “Mediterraneo Assoluto”, vincitore del primo premio nella categoria panettone creativo nella scorsa edizione.

La giuria è composta da: Mauro Morandin (Presidente di Giuria, Tecnico Dolciario), Beniamino Bazzoli (titolare di un panificio/pasticceria dal 1991), Federico Francesco Ferrero (DoctorChef, Medico Nutrizionista, Giornalista Gastronomico, MasterChef d’Italia), Andrea Rastelli (Pastry Chef Ristorante Antica Corona Reale), Leo Rieser (Giornalista enogastronomico), Luca Scarcella (lievitista), Sergio Scovazzo (lievitista).

Con dieci partecipanti, il Piemonte guida la rappresentanza regionale a Una mole di panettoni, davanti alla Campania, con cinque professionisti, e alla Puglia, con quattro. Da Cossano Belbo, in provincia di Cuneo, sarà presente Ornella Malorgio di 31 Il Piacere del Gusto Artigianale. Torino, invece, sarà rappresentata da Giuseppe Mazza di Pasticceria Mazza e Luca Dell’Agnese di Pasticceria Dell’Agnese. Dalla provincia torinese arriveranno Marco Voci di Casa Voci, da Collegno; Giuseppe Di Maggio del Panificio Di Maggio, da Caselle Torinese; Luca Smaniotto di Solevé, da Moncalieri; Gianluca Caudana di Pasticceria Avidano, da Chieri; e Gianluca Molineris di Pasticceria Molineris, da Carmagnola. Completa la rappresentanza torinese Paolo D’Errico di Farina & Club, mentre dalla provincia di Alessandria arriverà Andrea Pusceddu di Pasticceria Angelo.

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