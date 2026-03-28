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Jannik Sinner domenica in finale a Miami

L'azzurro ha battuto Zverev, la sfida a Lehecka per il titolo

di Dave Hill Cirio - 28 Marzo 2026

Jannik Sinner vola in finale al Miami Open 2026 dopo aver superato Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, l’azzurro ha offerto una prestazione solida e continua, confermando il suo straordinario stato di forma.

Battuto Zverev

Il numero 2 del mondo ha gestito con grande autorità i momenti chiave del match, imponendo ritmo da fondo e facendo la differenza con il servizio nei passaggi decisivi. Un successo che lo porta all’ultimo atto senza aver perso neanche un set durante il torneo.

Finale Sinner-Lehecka: data, orario e dove si gioca

Sinner affronterà in finale il ceco Jiri Lehecka, alla sua prima finale in un Masters 1000. Il match è in programma domenica 29 marzo all’Hard Rock Stadium.

Sinner favorito: precedenti e numeri

Quella di Miami sarà il quarto confronto tra Sinner e Lehecka, con l’azzurro avanti 3-0 nei precedenti.

Entrambi arrivano però in finale in condizioni eccellenti. Sinner non ha perso set nel torneo, Lehecka ha dominato la semifinale e raggiunge la sua prima finale in un “1000”.

Obiettivo titolo e Sunshine Double

Per Sinner la finale del Miami Open rappresenta un’occasione storica. Vincendo il titolo completerebbe il cosiddetto “Sunshine Double” (Indian Wells + Miami nello stesso anno), impresa riuscita a pochissimi nella storia del tennis.