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Sinner si conferma re di Wimbledon per la seconda volta di fila

di Giuseppe Ariola - 13 Luglio 2026

Jannik Sinner è ancora il re di Wimbledon. Il numero uno del ranking ATP conquista il secondo titolo consecutivo ai Championships superando in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, al termine di una battaglia durata oltre tre ore. Un successo che vale il quinto Slam della carriera e conferma il dominio dell’altoatesino nel tennis mondiale. Sul Centre Court di Londra Sinner ha scritto un’altra pagina della storia del tennis italiano. La finale è stata all’insegna dell’equilibrio fin dalle prime battute. Il primo set è stato dominato dai servizi, con pochissime occasioni in risposta. Sinner ha avuto una palla break nell’ottavo game, senza però riuscire a concretizzarla. Il parziale si è così deciso al tie-break, con Zverev in vantaggio. L’azzurro, però, non ha perso lucidità. Nel secondo set ha alzato il livello ristabilendo immediatamente la parità e cambiando l’inerzia dell’incontro.

Il break decisivo nel terzo e quarto set

Il momento chiave della finale è arrivato nel terzo parziale. Sul 3-3 Sinner ha annullato una delicata palla break, evitando quello che avrebbe potuto essere il punto di svolta a favore del tedesco. Nel game successivo, invece, è stato lui a strappare il servizio a Zverev, prendendo definitivamente il controllo della partita. Da quel momento il numero uno del mondo ha comandato gli scambi con sempre maggiore autorità, chiudendo il set per 6-3. Lo stesso copione si è ripetuto nel quarto set. Sul 3-3 Sinner ha aumentato la pressione, ha trovato il break decisivo nel settimo game e non ha più concesso possibilità di rientro all’avversario. Al servizio per il match ha mantenuto sangue freddo, trasformando il primo match point utile nel colpo che gli ha consegnato il secondo Wimbledon consecutivo. Per l’azzurro si tratta della decima vittoria consecutiva contro il tedesco, con i confronti diretti che salgono ora sul 10-5 a favore del numero uno del mondo.

Un posto nella storia di Wimbledon per re Sinner

Con questo successo Jannik Sinner entra in un club riservato a pochissimi campioni. Il fuoriclasse italiano diventa infatti il decimo giocatore dell’era Open capace di vincere Wimbledon per due anni consecutivi, raggiungendo autentiche leggende del tennis come Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic. Con la vittoria contro Zverev il numero uno del mondo raggiunge anche il prestigioso traguardo delle 100 vittorie complessive nei tornei del Grande Slam. Per il campione altoatesino si tratta inoltre del sesto titolo stagionale, dopo i successi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma, a conferma di una stagione che lo vede dominare il circuito ATP. Il trionfo londinese rappresenta anche il quinto titolo del Grande Slam nella carriera di Sinner, dopo gli Australian Open 2024 e 2025, gli US Open 2024 e Wimbledon 2025.