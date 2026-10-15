Economia

Social, profilazione e sovranità democratica: l’appello a Meloni è attivare subito i controlli e proteggere cittadini e candidati

Big Tech e dati: Trump può puntare sulle elezioni italiane?

di Frida Gobbi - 15 Ottobre 2026

Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr (www.aidr.it), ha maturato una significativa esperienza nella gestione di strutture ICT, cybersecurity, infrastrutture e reti dati per amministrazioni centrali e locali e organizzazioni in Italia e all’estero. Ha coordinato progetti di sicurezza, migrazione cloud, acquisti ICT e formazione nell’ambito degli standard ISO 27001, ISO 22301, NIST, DORA e NIS2.

Perché i dati delle Big Tech sono una questione democratica?

“Perché le piattaforme non si limitano a distribuire messaggi: selezionano ciò che vediamo e possiedono enormi quantità di dati sulle nostre abitudini e preferenze. Dati e algoritmi possono rendere la comunicazione politica più mirata e opaca. Non serve hackerare un’urna se si può influenzare ciò che arriva agli elettori”.

Trump potrebbe avere interesse a condizionare il voto italiano?

“È uno scenario da valutare, non un fatto dimostrato: non abbiamo prove di un piano per impedire la conferma di Meloni. Ma l’influenza digitale di un leader globale e delle piattaforme non va liquidata. La domanda è se l’Italia saprebbe riconoscere e contrastare un’eventuale pressione, da qualunque parte arrivasse”.

Quanto pesa la soglia del 42%?

“Molto: secondo la nuova legge elettorale, può far scattare il premio di maggioranza. Pochi punti potrebbero incidere sulla governabilità, perciò trasparenza e correttezza della campagna sono essenziali”.

Che cosa dovrebbe fare Meloni?

“Il presidente Meloni attivi subito un coordinamento istituzionale tra AGCOM, ACN, Garante per la privacy, Ministero dell’Interno e forze dell’ordine, ognuno nel proprio ambito. Sogei può offrire supporto tecnico: ANPR è la banca dati del Ministero dell’Interno e raccoglie oltre 66 milioni di posizioni anagrafiche; Sogei è partner tecnologico anche del sistema informativo della fiscalità. Servono accessi limitati alle finalità istituzionali, tracciabili e controllati. E servono misure per proteggere tutti i cittadini e i candidati di ogni schieramento, da minacce, furti di dati e attacchi informatici. La prevenzione deve partire ora: aspettare l’emergenza significa arrivare tardi”.

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