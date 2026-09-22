Attualità

Giù il canone Rai, spunta l’emendamento ed è bagarre

La proposta di Forza Italia scatena la polemica, il tema della governance

di Maria Graziosi - 22 Settembre 2026

Spunta l’emendamento per tagliare il canone Rai: a patto che, naturalmente, si trovino “altre risorse”. Che, con la brutta notizia di stamattina sul rapporto deficit-Pil che resta al 3,1% inchiodando l’Italia al Patto di Stabilità, diventano sempre più vaghe e sempre più sfuggenti. L’emendamento è stato presentato da Forza Italia. Una battaglia storica, questa degli azzurri, contro uno dei balzelli più odiati dagli italiani. L’altro, naturalmente, rimane il bollo auto su cui è già stata annunciata, ampiamente, la misura che lo abolisce per le autovetture al di sotto degli 80 kilowattora.

Tagliare il canone Rai

L’idea non è nuova, ma stavolta il Mef avrebbe fatto un’apertura. Fatto che, naturalmente, rende più “seria” la pista che porterebbe in Manovra a uno sconto sul canone Rai. La proposta è però condizionata al “reperimento di altre forme compensative di finanziamento pubblico da riconoscere alla società concessionaria” ed è firmata dai parlamentari azzurri Roberto Rosso e Claudio Fazzone. La proposta ha immediatamente scatenato il fuoco di fila delle critiche. A cominciare dai consiglieri d’amministrazione interni. Anche perché gli emendamenti propongono una nuova governance per viale Mazzini.

La nuova governance a viale Mazzini

L’obiettivo della riforma sarebbe quello di ridimensionare (ancora di più…) i poteri riconosciuti in capo al presidente Rai. Oggi la casella rimane ancora vacante e ciò è stato la base del clamoroso scontro tra maggioranza e opposizioni che ha portato alle dimissioni della Commissione vigilanza Rai. I consiglieri Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale hanno definito il taglio del canone come un errore che esporre la Rai, in termini di finanziamento, alle scelte del governo e dunque della politica. La polemica è servita.