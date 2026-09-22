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Milano Fashion Week 2026, al via la settimana della moda: sfilate, debutti ed eventi

di Roberta Rizzo - 22 Settembre 2026

Milano torna a essere il centro della moda internazionale. Da martedì 22 a lunedì 28 settembre va in scena la Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2027. Un’edizione particolarmente ricca, con 203 appuntamenti in calendario, il numero più alto mai raggiunto dalla manifestazione. In programma ci sono 61 sfilate, di cui 54 in presenza e sette digitali, oltre a 88 presentazioni e 54 eventi.

Milano Fashion Week, da Prada ad Armani

Ad aprire le passerelle fisiche è Prada, mentre la chiusura è affidata a Giorgio Armani. Tra le maison più attese figurano Gucci, con la seconda collezione prêt-à-porter firmata da Demna, Fendi con Maria Grazia Chiuri, Dolce&Gabbana, Ferragamo, Max Mara, Antonio Marras, Ermanno Scervino e Luisa Spagnoli.

Grande attenzione anche per Moschino. I nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo debuttano con una collezione co-ed, che unisce uomo e donna. Emporio Armani, invece, non sfila: la nuova collezione viene presentata all’Armani/Teatro. Assente anche Versace, che ha scelto di lasciare più tempo al nuovo direttore creativo Pieter Mulier, atteso al debutto nel 2027.

Non solo sfilate: gli eventi da non perdere

La settimana della moda milanese celebra anche diversi anniversari. Hogan compie 40 anni, Gianvito Rossi 20 e The Attico 10. Tra gli appuntamenti principali c’è inoltre Vogue World, che arriva per la prima volta in Italia nella Galleria Vittorio Emanuele II. Il tema scelto è “The Human Touch in the Age of Technology”, con l’obiettivo di mettere al centro creatività, artigianalità e rapporto tra innovazione e tradizione.

Spazio anche all’arte con la mostra “Dalí e la Moda” a Palazzo Reale e con “Viktor&Rolf. Spectrum”, visitabile a 10 Corso Como. Domenica 27 settembre torna invece Milano Moda Graduate, dedicato agli studenti delle scuole italiane di moda.

I numeri della settimana della moda

L’evento avrà un impatto importante anche sul turismo. Per la Fashion Week sono attesi quasi 141mila visitatori, con una crescita della presenza internazionale. L’indotto della spesa turistica dovrebbe superare i 219 milioni di euro.

Considerando l’intero mese di settembre, Milano potrebbe raggiungere circa 496mila visitatori. Numeri che confermano il ruolo della città come una delle principali capitali mondiali della moda e punto d’incontro tra creatività, business e turismo.

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