Attualità

Sony acquista Peanuts: al colosso giapponese Charlie Brown, Snoopy, Linus, ecc

di Angelo Vitale - 19 Dicembre 2025

Charlie Brown e Snoopy nel film 'I Peanuts' uscito nel 2015

Sony entra in controllo del marchio Peanuts con un’operazione di rilievo globale. Il gruppo giapponese acquisisce il 41 per cento delle quote da WildBrain e sale così all’80 per cento della proprietà complessiva del franchise. WildBrain è un gruppo canadese attivo nell’animazione e nella gestione di marchi per bambini, con attività di produzione, distribuzione e licensing. La famiglia di Charles M. Schulz mantiene il restante 20 per cento, restando coinvolta nelle scelte strategiche. La notizia trova conferma nei principali media statunitensi e britannici, che parlano di una delle acquisizioni più significative nel settore dell’intrattenimento family.

Cosa sono i Peanuts

Peanuts è uno dei fumetti più famosi e influenti della storia moderna. Nasce nel 1950 dalla matita di Charles M. Schulz e racconta la vita quotidiana di un gruppo di bambini e di un cane fuori dal comune. Il protagonista è Charlie Brown, affiancato dall’iconico Snoopy. Nel tempo, il brand diventa un fenomeno globale tra fumetti, televisione, cinema e merchandising, mantenendo una forte identità culturale.

Sony rafforza il controllo sul brand

Sony punta su Peanuts come asset strategico per il proprio ecosistema media. L’azienda acquisisce la quota di minoranza detenuta da WildBrain. Con un’operazione dal valore stimato di circa 457 milioni di dollari, Sony consolida la maggioranza assoluta del marchio e rafforza la propria posizione nel segmento dei contenuti family.

La famiglia Schulz resta parte attiva della proprietà, garantendo continuità creativa e rispetto dell’eredità originale.

I media statunitensi descrivono l’accordo come una mossa sia difensiva sia offensiva. Difensiva, perché protegge un brand storico da possibili frammentazioni. Offensiva, perché apre a nuove produzioni globali. La stampa britannica sottolinea invece il valore culturale di Peanuts e la sua capacità di parlare a pubblici diversi, nonostante il passare delle generazioni.

Le motivazioni industriali dell’operazione

Sony mira a integrare Peanuts all’interno di cinema, streaming, televisione e gaming. Il gruppo dispone di una filiera completa dell’intrattenimento e può sviluppare film, serie animate e contenuti digitali su scala globale.

Il merchandising resta una componente centrale dei ricavi e continua a crescere grazie alla forza delle icone visive del brand. L’acquisizione rafforza la presenza di Sony nei contenuti family friendly, considerati stabili e redditizi.

WildBrain prosegue la collaborazione come partner operativo e produttivo, continuando a occuparsi di animazione e licensing. Questo assetto garantisce continuità editoriale e stabilità industriale, evitando rotture con il passato. Così, Sony ottiene il controllo strategico senza stravolgere l’identità del marchio.

Storia e nascita di un fenomeno culturale

Charles M. Schulz lancia Peanuts sui quotidiani americani nel 1950. La striscia racconta insicurezze, sogni e piccoli fallimenti dell’infanzia, usando un linguaggio semplice e diretto. Dietro l’apparente leggerezza emergono riflessioni profonde sulla vita e sulle relazioni. Il successo cresce rapidamente negli Stati Uniti e si estende presto a livello internazionale.

Le strisce restano in pubblicazione per cinquant’anni. Schulz firma personalmente ogni vignetta fino alla fine della sua carriera. Questo approccio rende Peanuts un caso unico nella storia del fumetto. Il linguaggio diventa universale e il tratto grafico resta immediatamente riconoscibile. Il brand supera i confini editoriali tradizionali e si afferma come simbolo culturale.

Le icone dei Peanuts

Charlie Brown incarna la fragilità umana e la perseveranza di fronte alle difficoltà. Snoopy rappresenta fantasia, ironia e libertà creativa. Lucy introduce sarcasmo e senso di controllo, mentre Linus simboleggia introspezione e bisogno di sicurezza. Woodstock aggiunge leggerezza e comicità visiva. Questi personaggi entrano stabilmente nella cultura pop globale, diventando figure riconoscibili anche fuori dal contesto fumettistico.

In Italia, notissima la rivista Linus lanciata nel 1965 da Giovanni Gandini, poi diretta da Oreste del Buono, che arrivò a vendere fino a oltre 100mila copie.

Peanuts tra televisione, cinema e nuovi media

Gli speciali televisivi segnano intere generazioni e diventano appuntamenti ricorrenti. “A Charlie Brown Christmas” si afferma come classico senza tempo, anche grazie alla colonna sonora jazz. Il cinema amplia il pubblico su scala mondiale e le piattaforme streaming rilanciano nuovi contenuti originali.

Sony può ora coordinare queste attività in modo diretto, mantenendo una linea editoriale coerente. Il controllo creativo resta condiviso con gli eredi Schulz, una scelta che tutela valore storico e identità del brand. Peanuts entra così in una nuova fase della sua lunga storia.

Sfoglia I nostri articoli sui fumetti