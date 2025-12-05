Sport

Sorteggio Mondiali, orario e dove seguirli in tv

L'Italia di Gattuso aspetta e spera: per staccare il pass occorre prima vincere i playoff

di Martino Tursi - 5 Dicembre 2025

Sorteggio mondiali, ci siamo. Oggi dall’urna usciranno i gruppi che si disputeranno la Coppa del Mondo all’edizione 2026 della rassegna calcistica. La cerimonia si terrà a Washington e sarà trasmessa in Italia da Dazn, con inizio alle ore 18. Il sorteggio è in programma al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. e definirà il destino delle 48 nazionali che prenderanno parte a un’edizione che per molti è già da definire storica. Se non altro per le sue dimensioni. Sarà la prima suddivisa in 12 gironi e ospitata congiuntamente da Canada, Messico e Stati.

Sorteggio mondiali, orari e dove vederlo

La cerimonia sarà trasmessa, in modalità gratuita in Italia da Dazn. L’inizio è fissato alle ore 18. A seguire, sabato 6 dicembre alle ore 18:00 verrà trasmesso il Reveal Show, visibile anche esso in modalità gratuita. Durante lo show verrà reso noto il calendario aggiornato delle partite, con l’assegnazione di ciascuna partita a uno stadio e il relativo orario di inizio. A raccontare le emozioni dell’urna e ad analizzare in tempo reale gli accoppiamenti ci saranno Alberto Santi e Luca Farina.

L’Italia di Gattuso aspetta e spera

Sarà importante anche per i colori azzurri seguire la cerimonia del sorteggio ai mondiali. L’Italia non è ancora qualificata ma nell’urna è stata già piazzato il bussolotto che indicherà il destino di chi vincerà il playoff in cui sono impegnati i ragazzi di Rino Gattuso. L’Italia, prima di poter staccare il pass all’edizione 2026 dei mondiali, dovrà battere l’Irlanda del Nord. Per poi vincere contro chi passerà il turno tra Galles e Bosnia. Quest’anno gli azzurri non possono ciccare la qualificazione. Sarebbe il terzo mondiale di fila senza azzurri.