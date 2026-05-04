Esteri

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, il Secret Service ha colpito un uomo

di Giuseppe Ariola - 4 Maggio 2026

Momenti di forte tensione a Washington, teatro di una sparatoria vicino alla Casa Bianca, dove un individuo è stato colpito dagli uomini del Secret Service. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. L’episodio, avvenuto nell’area tra la 15th Street e Independence Avenue, ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza nella capitale statunitense, con ripercussioni dirette anche sulla Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal United States Secret Service, l’intervento degli agenti si è reso necessario per neutralizzare una possibile minaccia.

Gli uffici presidenziali posti in lookdown

Tuttavia, al momento non sono state rese note né le condizioni della persona coinvolta né i dettagli precisi che hanno portato alla sparatoria. Le autorità hanno invitato residenti e turisti a evitare la zona, mentre i soccorsi e le unità investigative continuano a operare sul posto. In via precauzionale, la Casa Bianca è stata temporaneamente posta in lockdown. I giornalisti presenti sul prato nord sono stati rapidamente evacuati e accompagnati nella sala stampa, seguendo i protocolli di emergenza. Al momento dell’incidente, il presidente Donald Trump si trovava all’interno dell’edificio, impegnato in un evento dedicato alle piccole imprese. Non è ancora chiaro se la sparatoria abbia avuto un collegamento diretto con la Casa Bianca o con il presidente.

La sparatoria vicino alla Casa Bianca non è un episodio isolato

L’area interessata si trova a oltre un chilometro e mezzo dal complesso presidenziale, ma la vicinanza simbolica ha contribuito ad alzare il livello di allerta. L’episodio arriva in un clima già teso: solo pochi giorni fa, durante la cena annuale della White House Correspondents’ Association, un uomo armato era riuscito a eludere i controlli di sicurezza, sollevando interrogativi sull’efficacia dei dispositivi di protezione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’area resta presidiata dalle forze dell’ordine e la sicurezza intorno alla Casa Bianca è stata ulteriormente rafforzata.