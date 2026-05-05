Attualità

Spotify dichiara guerra all’IA. Arriva il badge “Verified by Spotify”

Una nuova spunta verde per distinguere gli umani dall’intelligenza artificiale

di Gianluca Pascutti - 5 Maggio 2026

Spotify introduce “Verified by Spotify”, un nuovo badge con spunta verde pensato per segnalare in modo chiaro quali profili appartengono ad artisti umani reali e non a progetti basati sull’intelligenza artificiale. La spunta compare sia nelle pagine profilo sia nei risultati di ricerca, diventando un segnale immediato di autenticità in un catalogo ormai invaso da brani generati da algoritmi.

L’obiettivo è ristabilire fiducia e trasparenza in un sistema in cui la musica creata dall’IA cresce a ritmi vertiginosi e rende sempre più difficile capire chi ci sia davvero dietro a un nome, una copertina, una playlist.

Come funziona la verifica ufficiale degli artisti umani

Per ottenere il badge “Verified by Spotify”, un profilo deve rispettare una serie di criteri legati ad autenticità, attività reale e affidabilità nel tempo. Spotify parla di ascoltatori che cercano intenzionalmente quell’artista in modo continuativo, non di picchi occasionali dovuti a un singolo brano virale. Conta quindi la costanza dell’engagement, non solo il numero assoluto di stream.

Altro requisito chiave è il rispetto delle regole della piattaforma. Contenuti e comportamenti devono essere in linea con le policy di Spotify. A questo si aggiunge la presenza verificabile fuori dall’app, come concerti, date di tour, merchandising ufficiale e account social collegati e riconoscibili. In sintesi, il profilo deve raccontare una carriera reale, non un progetto sintetico costruito a tavolino.

Al lancio, i profili che rappresentano principalmente musica generata dall’IA o personaggi virtuali non sono idonei alla verifica. Spotify specifica, inoltre, che il processo non è automatico, la piattaforma combina segnali algoritmici e revisione umana per valutare i profili e assegnare il badge in modo progressivo.

Quanti artisti saranno verificati e come avverrà

Secondo i dati comunicati dall’azienda, oltre il 99% degli artisti che gli utenti cercano attivamente risulterà già verificato al momento del lancio. Si parla di centinaia di migliaia di profili, che coprono generi, Paesi e fasi di carriera molto diverse, con una forte presenza di indipendenti.

La verifica non arriverà però su tutti i profili nello stesso momento. Spotify procederà per ondate, rivedendo in modo continuativo milioni di pagine artista. L’assenza temporanea del badge non significa quindi automaticamente che un profilo non sia autentico, ma solo che non è ancora stato esaminato o non rientra tra le priorità iniziali, concentrate su chi ha un interesse di pubblico già consolidato.

Cosa cambia per gli utenti e per l’industria musicale

Per chi ascolta, la novità più evidente è la possibilità di capire a colpo d’occhio se dietro un nome c’è un artista in carne e ossa. La musica generata dall’IA non scompare dalla piattaforma, ma viene di fatto collocata in una categoria distinta, priva della spunta di autenticità. In parallelo, Spotify sta ampliando le informazioni disponibili sui profili, con sezioni che mostrano cronologia delle uscite, attività live e traguardi di carriera, una sorta di “scheda nutrizionale” della musica pensata per dare più contesto.

Per l’industria, il segnale è ancora più forte. In un momento in cui altre piattaforme segnalano percentuali impressionanti di upload interamente generati dall’IA (circa il 44%) e si moltiplicano i casi di brani che imitano voci e stili di artisti famosi, Spotify sceglie di mettere un marchio esplicito sull’artigianalità umana. Non è un divieto alla musica sintetica, ma una presa di posizione. L’autorialità umana diventa un valore da rendere visibile, riconoscibile e, in prospettiva, anche premiabile negli algoritmi di ricerca.