Musica

U2, cresce l’attesa per il grande ritorno. Il 2027 potrebbe essere l’anno del nuovo tour mondiale

Un tour celebrativo, un nuovo album e la formazione originale di nuovo insieme, gli ingredienti ci sono tutti

di Marzio Amoroso - 19 Marzo 2026

L’orizzonte degli U2 torna a muoversi. Dopo anni di silenzio operativo e progetti paralleli, attorno alla band irlandese si è riaccesa una curiosità crescente, un nuovo tour mondiale sarebbe in preparazione, con un calendario che potrebbe prendere forma già nei prossimi mesi. Nulla è stato ancora annunciato ufficialmente, ma i segnali che arrivano dall’ambiente della band indicano un 2027 destinato a segnare una nuova fase della loro storia.

Un tour che avrebbe un peso simbolico enorme

Il 2027 non sarebbe un anno qualunque, rappresenterebbe la soglia dei 50 anni di attività degli U2, un traguardo che poche band al mondo possono vantare con la stessa continuità creativa. È proprio questo anniversario a rendere plausibile l’idea di un tour celebrativo, costruito per riportare la band negli stadi e nelle grandi arene internazionali. Secondo le indiscrezioni più insistenti, il progetto sarebbe pensato come un ritorno “in grande”, con una produzione scenica all’altezza delle tournée storiche che hanno definito l’identità live degli U2.

Il ritorno di Larry Mullen Jr

Un elemento decisivo è il rientro stabile di Larry Mullen Jr., che negli ultimi anni aveva ridotto l’attività a causa di problemi fisici. Il suo ritorno alla batteria riapre la strada a un tour completo con la formazione originale, condizione imprescindibile per un progetto celebrativo di questa portata. La band, con la sua line-up storica, potrebbe così tornare a esibirsi con l’energia e la coesione che l’hanno resa una delle realtà live più influenti degli ultimi decenni.

Un nuovo album come preludio al tour

Parallelamente, gli U2 stanno lavorando a un nuovo album di inediti, atteso per il 2026. Un disco che, nelle intenzioni, dovrebbe segnare una ripartenza creativa e accompagnare la band verso il tour dell’anno successivo. Un’uscita strategica, pensata per alimentare l’attesa e riportare gli U2 al centro della scena globale.

Europa nel mirino, l’Italia tra le ipotesi più concrete

Se il tour verrà confermato, l’Europa dovrebbe rappresentare uno dei blocchi principali del calendario. L’Italia è considerata una delle tappe più probabili, con Milano in pole position per ospitare almeno una data. La band non si esibisce in Italia da anni, e il ritorno potrebbe trasformarsi in uno degli eventi musicali più attesi del 2027.