Cronaca

Bologna: passaporti falsi per volare a Tel Aviv, denunciati due georgiani

La coppia era arrivata all'aeroporto bolognese da Instanbul con documenti regolari

di Redazione - 6 Ottobre 2026

Dall’aeroporto di Bologna hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv con dei documenti falsi, poi sequestrati, utilizzati per acquistare i biglietti. Un uomo e una donna, entrambi georgiani e incensurati, sono stati denunciati dalla polizia. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la coppia era arrivata all’aeroporto bolognese da Instanbul con documenti regolari. Dopo essere stati denunciati, si sono quindi imbarcati su un volo diretto in Albania.

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