Cultura & Spettacolo

Susanna Musetti, quando moda e letteratura si fondono in un unico linguaggio

Da Sarzana una storia di arte e cultura: il Premio Letterario Internazionale Sarzana Poesia Narrativa Saggistica ha trasformato la città in un punto d’incontro per migliaia di autori

di Redazione - 14 Settembre 2026

DI ALESSANDRO NARDELLI

«A volte scrivo con il pennino, altre volte con la stoffa. L’importante è emozionare». È racchiusa in questa frase la visione di Susanna Musetti, stilista, scrittrice e promotrice culturale che ha costruito il proprio percorso abbattendo i confini tra moda e letteratura.

Figlia d’arte, cresciuta nell’alta moda, Musetti ha imparato fin da giovanissima a costruire modelli e trasformare il tessuto in racconto. Alla sartoria ha progressivamente affiancato la scrittura, firmando anche Profumo di Sarzana, opera dedicata proprio alla città.

È a Sarzana che nel 2013 nasce il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana Poesia Narrativa e Saggistica, oggi Premio Letterario Internazionale Sarzanae Poesia Narrativa Saggistica, da un’idea di Susanna Musetti, presidente, condivisa con Giuseppe Di Liddo, vicepresidente, con un obiettivo preciso: restituire centralità agli autori, andando oltre la semplice consegna di un riconoscimento e offrendo loro la possibilità di essere realmente letti, valutati e ascoltati.

Negli anni il Premio è cresciuto fino a coinvolgere migliaia di partecipanti, provenienti anche dall’estero, con oltre 25 sezioni tra poesia, narrativa e saggistica e una giuria composta da circa 60 componenti. Sarzana è rimasta il cuore del progetto e, nelle giornate del Premio, diventa luogo di incontro tra scrittori, poeti, artisti e appassionati.

Il progetto, però, non si esaurisce nella premiazione. Attorno al Premio sono nati incontri con gli autori, corsi di scrittura, gruppi di lettura, iniziative nelle scuole, nei musei e nei cinema e attività solidali. Durante il Covid, sono stati sostenuti circa 7.000 pasti destinati alle persone in difficoltà.

L’ambizione ora è partire ancora una volta da Sarzana per portare questa esperienza in altre città italiane, mantenendo qui il centro e l’identità del progetto. Il sogno è fare della città una vera meta per gli autori, una tappa significativa per chi ama la letteratura.

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