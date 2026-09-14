Susanna Musetti, quando moda e letteratura si fondono in un unico linguaggio
Da Sarzana una storia di arte e cultura: il Premio Letterario Internazionale Sarzana Poesia Narrativa Saggistica ha trasformato la città in un punto d’incontro per migliaia di autori
DI ALESSANDRO NARDELLI
«A volte scrivo con il pennino, altre volte con la stoffa. L’importante è emozionare». È racchiusa in questa frase la visione di Susanna Musetti, stilista, scrittrice e promotrice culturale che ha costruito il proprio percorso abbattendo i confini tra moda e letteratura.
Figlia d’arte, cresciuta nell’alta moda, Musetti ha imparato fin da giovanissima a costruire modelli e trasformare il tessuto in racconto. Alla sartoria ha progressivamente affiancato la scrittura, firmando anche Profumo di Sarzana, opera dedicata proprio alla città.
È a Sarzana che nel 2013 nasce il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana Poesia Narrativa e Saggistica, oggi Premio Letterario Internazionale Sarzanae Poesia Narrativa Saggistica, da un’idea di Susanna Musetti, presidente, condivisa con Giuseppe Di Liddo, vicepresidente, con un obiettivo preciso: restituire centralità agli autori, andando oltre la semplice consegna di un riconoscimento e offrendo loro la possibilità di essere realmente letti, valutati e ascoltati.
Negli anni il Premio è cresciuto fino a coinvolgere migliaia di partecipanti, provenienti anche dall’estero, con oltre 25 sezioni tra poesia, narrativa e saggistica e una giuria composta da circa 60 componenti. Sarzana è rimasta il cuore del progetto e, nelle giornate del Premio, diventa luogo di incontro tra scrittori, poeti, artisti e appassionati.
Il progetto, però, non si esaurisce nella premiazione. Attorno al Premio sono nati incontri con gli autori, corsi di scrittura, gruppi di lettura, iniziative nelle scuole, nei musei e nei cinema e attività solidali. Durante il Covid, sono stati sostenuti circa 7.000 pasti destinati alle persone in difficoltà.
L’ambizione ora è partire ancora una volta da Sarzana per portare questa esperienza in altre città italiane, mantenendo qui il centro e l’identità del progetto. Il sogno è fare della città una vera meta per gli autori, una tappa significativa per chi ama la letteratura.
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