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Torino-Roma, sfida nella quarta giornata: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Francesca Petrosillo - 14 Settembre 2026

La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino in una delle partite che completano la quarta giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:30.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini vuole proseguire il proprio cammino positivo anche in campionato. La Roma arriva infatti dalla vittoria ottenuta contro l’Atalanta e dal pareggio contro il Fenerbahce in Champions League. Un doppio impegno che ha messo alla prova i giallorossi, chiamati ora ad affrontare una trasferta insidiosa.

Dall’altra parte ci sarà il Torino di Ignazio Abate, reduce dal successo contro la Fiorentina nell’ultima giornata. I granata proveranno quindi a sfruttare il fattore campo per conquistare altri punti.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Svilar tra i pali. In difesa spazio a Balerdi, Ndicka ed Hermoso, mentre Molina e Wesley dovrebbero agire sulle fasce. In mezzo al campo sono favoriti Cristante e Pisilli.

Sulla trequarti, Soulé e Mora potrebbero giocare alle spalle di Malen, scelto come riferimento offensivo.

Abate dovrebbe invece schierare il Torino con il 3-5-2. Davanti al portiere Perri sono attesi Comuzzo, Coco e Comert. Fortini e Cacciamani dovrebbero occupare le corsie esterne, con Gineitis, Mandragora e Fitz-Jim a centrocampo. In attacco spazio alla coppia formata da Vlasic e Kulenovic.

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic. Allenatore: Abate.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

Torino-Roma, orario e dove vederla in tv

Torino-Roma si gioca oggi alle 18:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Zona Dazn, disponibile sul canale 214.

Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile tramite l’app di Dazn sui dispositivi compatibili. Una sfida importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti nella prima parte della stagione.

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